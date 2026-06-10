Seremi de Salud decreta prohibición de funcionamiento a tres locales en Talca

La Seremi de Salud del Maule prohibió el funcionamiento de tres recintos céntricos e inició cuatro sumarios tras detectar graves deficiencias estructurales e insalubridad.

La Seremi de Salud del Maule, Iskra Cox, encabezó un intenso operativo de fiscalización a diversos restaurantes ubicados en el sector céntrico de Talca. La inspección, orientada a resguardar a la población, terminó con tres prohibiciones de funcionamiento y cuatro sumarios sanitarios por graves condiciones de insalubridad.

Deficiencias y riesgo sanitario

Durante el recorrido, la Autoridad Sanitaria revisó en detalle las condiciones generales de higiene en los establecimientos. También se fiscalizó la correcta manipulación de alimentos y el almacenamiento de productos.

El objetivo central del despliegue fue verificar que los recintos cumplieran con todas las exigencias establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

El detalle de las sanciones

Tras las inspecciones a los locales gastronómicos, la seremi Iskra Cox detalló las graves faltas encontradas en el centro de la ciudad.

“Iniciamos cuatro sumarios sanitarios y decretamos tres prohibiciones de funcionamiento tras constatar diversas deficiencias sanitarias", explicó la autoridad regional.

La titular de Salud precisó que los castigos se aplicaron por problemas relacionados a la higiene, la falta de control de plagas y deficiencias de infraestructura. Entre estas últimas destacaron riesgos eléctricos y filtraciones de aguas lluvias, situaciones catalogadas como un peligro para la salud pública.

Intensifican controles en la región

La Seremi de Salud advirtió que han reforzado los procesos de fiscalización en distintos puntos de la Región del Maule. El foco está puesto en áreas de alta concentración de público, abarcando locales nocturnos, centros médicos, recintos de estética y establecimientos de comida rápida.

El organismo hizo un llamado formal a los dueños de recintos gastronómicos a mantener de forma permanente los estándares de higiene exigidos. Finalmente, Cox confirmó que los operativos de vigilancia y control continuarán desarrollándose en toda la región.