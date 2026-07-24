Cencosud abre vacantes de empleo para el nuevo supermercado Jumbo en Linares

Cencosud inició el proceso de reclutamiento de trabajadores para su nuevo supermercado Jumbo, recinto que estará emplazado en la Avenida León Bustos de la comuna de Linares.

La empresa anunció que ya se encuentran disponibles diversas vacantes para conformar el equipo de este nuevo proyecto comercial en la Región del Maule.

Cómo postular

Quienes deseen acceder a estas oportunidades laborales deben realizar el trámite de forma digital. Los interesados tienen que ingresar al portal oficial empleos.cencosud.com.

Dentro de la plataforma, el usuario debe seleccionar la opción "Únete a Cencosud" y, a continuación, hacer clic en la sección "Cencosud Chile" para buscar las ofertas.

Para concretar la solicitud y aumentar las posibilidades de selección, se requiere que los candidatos completen su registro adjuntando un currículum vitae (CV) actualizado.