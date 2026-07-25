Alerta Roja en Curicó y Molina: Senapred advierte riesgo por aumento del caudal de ríos
- Sábado 25 de julio de 2026
- 16:11 hrs
Senapred declaró Alerta Roja para las comunas de Curicó y Molina tras el aumento del caudal del río Palos, que alcanzó umbral rojo. La medida busca reforzar la respuesta ante el riesgo de desborde y proteger a la población.
Las intensas precipitaciones que afectan a la Región del Maule continúan provocando complicaciones. Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Curicó y Molina debido al riesgo de desborde de ríos.
Río Palos alcanzó umbral rojo
Según informó Senapred, la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la precordillera de ambas comunas, registró un importante incremento de caudal.
El organismo indicó que el río alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, lo que representa un aumento del riesgo para las personas que viven en sectores cercanos al cauce.
Si bien las estaciones ubicadas aguas abajo aún presentan niveles normales, las autoridades decidieron elevar la alerta debido a la evolución de las condiciones.
Se movilizarán todos los recursos disponibles
Ante este escenario, Senapred canceló la Alerta Amarilla que estaba vigente y decretó Alerta Roja por desborde para Curicó y Molina.
El organismo explicó que esta medida permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia y reducir los riesgos para la población.
Las autoridades llamaron a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.