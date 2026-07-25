Senapred declaró Alerta Roja para las comunas de Curicó y Molina tras el aumento del caudal del río Palos, que alcanzó umbral rojo. La medida busca reforzar la respuesta ante el riesgo de desborde y proteger a la población.

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región del Maule continúan provocando complicaciones. Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Curicó y Molina debido al riesgo de desborde de ríos.

Río Palos alcanzó umbral rojo

Según informó Senapred, la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la precordillera de ambas comunas, registró un importante incremento de caudal.

El organismo indicó que el río alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, lo que representa un aumento del riesgo para las personas que viven en sectores cercanos al cauce.

Si bien las estaciones ubicadas aguas abajo aún presentan niveles normales, las autoridades decidieron elevar la alerta debido a la evolución de las condiciones.