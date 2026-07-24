Estudiantes del Instituto Comercial de Linares anuncian protesta por deterioro de salas

Los alumnos acusan deficiencias en la infraestructura que afectan sus clases. Si no reciben respuestas de la dirección, marcharán a las 14:00 horas hacia las oficinas del SLEP Los Álamos para exigir soluciones.

Estudiantes del Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Linares anunciaron una movilización debido a las malas condiciones de infraestructura en sus salas de clases. Los alumnos afirman que estos problemas afectan el normal desarrollo de sus actividades académicas.

Representantes del Centro General de Alumnos se reunieron ayer con la directora del establecimiento para abordar la situación. Sin embargo, aseguraron no haber recibido respuestas concretas respecto a las mejoras que requieren los salones.

Estudiantes del Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Linares anunciaron una movilización debido a las malas condiciones de infraestructura en sus salas de clases. Los alumnos afirman que estos problemas afectan el normal desarrollo de sus actividades académicas. pic.twitter.com/1nR5NrdaSW — RedMaule (@RedMaule) July 24, 2026

Frente a este escenario, los estudiantes advirtieron que, si no obtienen una solución satisfactoria durante la jornada, iniciarán una protesta a partir de las 14:00 horas.

La manifestación comenzará en la Plaza de Armas de Linares y se desplazará hasta las oficinas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Álamos, donde exigirán explicaciones ante la problemática.