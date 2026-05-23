Región del Maule lidera campaña de vacunación a nivel nacional

El delegado presidencial regional junto a la seremi de Salud y el director del Servicio de Salud del Maule, entregó los datos en que la región es la primera en el país en el plan invierno.

La Región del Maule encabeza la campaña de vacunación de la Campaña Invierno a nivel nacional, según detalló el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto a la seremi de Salud, Iskra Cox, y el director del Servicio de Salud del Maule, Jaime Bertolotto.

Según cifras entregadas por las autoridades, el Maule lidera con un 75% versus el 69% a nivel país.

“Lo primero es felicitar a los equipos de salud de nuestra región, encabezados por la seremi Iskra Cox y el director Jaime Bertolotto por estos excelentes resultados, que más allá de relajarnos, nos invita a seguir avanzando en alcanzar la meta y todas las áreas para así mejorar la calidad de vida de los maulinos”, destacó el delegado Juan Eduardo Prieto.

Según explicó el delegado Prieto, dentro de la región, Pelluhue es la comuna que más ha avanzado en la estrategia de inmunización contra la influenza, con un 90%.

Al respecto, la seremi de Salud, Iskra Cox, felicitó a la ciudadanía por irse a vacunar y al personal de atención por el esfuerzo realizado. “Estamos muy contentos por el nivel alcanzados, casi próximos a la meta. Queremos recordar que aún queda gente por inmunizarse, especialmente en los grupos prioritarios”.

Además de la prevención hacemos un llamado a que las personas acudan a sus centros de salud a vacunarse contra la influenza. Es un proceso gratuito, seguro y que marca la diferencia entre pasar un invierno tranquilo o enfrentar complicaciones graves de salud”.