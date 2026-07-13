La investigación permitió vincular al acusado mediante transferencias bancarias y especies robadas. La Fiscalía solicitará presidio perpetuo calificado.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca declaró culpable al acusado por el delito de robo con homicidio e incendio que terminó con la muerte de Luis Eduardo Neculman, de 57 años, en un crimen ocurrido en mayo de 2024 y que impactó a la comunidad de Villa Alonso de Ercilla.

La víctima fue encontrada sin vida y con su cuerpo calcinado al interior de su vivienda, luego de un incendio que, según estableció la investigación, habría sido provocado tras el homicidio con el fin de ocultar el crimen.

Investigación permitió reconstruir el delito

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, la investigación desarrollada por la Fiscalía permitió establecer la participación del acusado gracias al análisis de movimientos financieros posteriores al crimen.

Entre las pruebas presentadas figuraron transferencias bancarias realizadas desde las cuentas de la víctima, además del hallazgo de especies sustraídas, elementos que resultaron claves para acreditar la responsabilidad del imputado.

Este trabajo investigativo permitió reconstruir la secuencia de los hechos y fortalecer la acusación presentada por el Ministerio Público.