Con más de 200 adultos mayores practicando deporte se realizó el masivo de newcom de la Municipalidad de Talca

Con una gran convocatoria y un ambiente marcado por la actividad física y el compañerismo, la Municipalidad de Talca realizó con éxito el Gran Masivo de Newcom en el Gimnasio Regional, instancia que reunió a más de 200 personas mayores que pudieron conocer y practicar esta disciplina de la mano de profesores capacitados en el área. La jornada permitió que vecinos y vecinas aprendieran la técnica de este deporte adaptado, compartieran experiencias y disfrutaran de una entretenida mañana junto a sus familias.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Talca, a través de su Corporación Municipal de Deportes y la Casa del Adulto Mayor, forma parte del trabajo que impulsa el municipio para promover un envejecimiento activo, fomentando espacios de recreación, integración y bienestar para las personas mayores. Durante la jornada, los asistentes participaron en ejercicios prácticos y demostraciones, descubriendo los múltiples beneficios físicos y sociales que entrega el Newcom.