Con más de 200 adultos mayores practicando deporte se realizó el masivo de newcom de la Municipalidad de Talca
- Sábado 11 de julio de 2026
- 16:59 hrs
Con una gran convocatoria y un ambiente marcado por la actividad física y el compañerismo, la Municipalidad de Talca realizó con éxito el Gran Masivo de Newcom en el Gimnasio Regional, instancia que reunió a más de 200 personas mayores que pudieron conocer y practicar esta disciplina de la mano de profesores capacitados en el área. La jornada permitió que vecinos y vecinas aprendieran la técnica de este deporte adaptado, compartieran experiencias y disfrutaran de una entretenida mañana junto a sus familias.
La actividad, organizada por la Municipalidad de Talca, a través de su Corporación Municipal de Deportes y la Casa del Adulto Mayor, forma parte del trabajo que impulsa el municipio para promover un envejecimiento activo, fomentando espacios de recreación, integración y bienestar para las personas mayores. Durante la jornada, los asistentes participaron en ejercicios prácticos y demostraciones, descubriendo los múltiples beneficios físicos y sociales que entrega el Newcom.
La alcaldesa subrogante de Talca, Mariana Fuentes, destacó el crecimiento que ha tenido esta disciplina en la comuna y afirmó que "hoy en nuestra comuna ya contamos con 10 clubes de Newcom y, a través de la administración del alcalde Juan Carlos Díaz, queremos seguir potenciando esta disciplina, porque nos hemos dado cuenta de que es un deporte que solo trae beneficios para las personas mayores". Asimismo, agregó que este deporte "no solo promueve la actividad física, sino que también contribuye a mejorar la salud mental y el bienestar de las personas mayores, favoreciendo una mejor calidad de vida".
Desde el municipio reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo esta disciplina mediante la capacitación de profesionales y la habilitación de nuevos espacios para su práctica en distintos sectores de la comuna, acercando el Newcom a más vecinos y vecinas que deseen mantenerse activos y mejorar su calidad de vida.