Nueva Estación Curicó alcanza 97% de avance y ya tiene fecha estimada de inauguración

El proyecto incorpora mejoras como andenes de 130 metros de extensión, cubierta para las zonas de espera, áreas verdes, cámaras de seguridad, wifi, iluminación LED, señalética renovada y elementos de accesibilidad universal.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el alcalde comunal, George Bordachar, y autoridades regionales, realizaron una visita inspectiva al moderno recinto que será inaugurado en agosto de este 2026 .

A 16 años del terremoto que generó daños devastadores al antiguo inmueble, las obras de la nueva estación de trenes de Curicó registran un 97% de avance en los andenes y un 94% en el edificio, por lo que se prepara su pronta apertura al público.

De acuerdo a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el nuevo edificio de 359 metros cuadrados rescata elementos arquitectónicos de la antigua estación, construida en la década de 1940, integrándolos con un diseño contemporáneo.

El proyecto incorpora mejoras como andenes de 130 metros de extensión, cubierta para las zonas de espera, áreas verdes, cámaras de seguridad, wifi, iluminación LED, señalética renovada y elementos de accesibilidad universal.

“La nueva Estación Curicó es parte del compromiso que estamos impulsando para fortalecer el transporte ferroviario en Chile. Cada inversión en infraestructura nos permite ofrecer un servicio de mayor calidad, mejorar la experiencia de viaje de las personas y avanzar en una red ferroviaria más moderna, integrada y preparada para responder al crecimiento de la demanda”, indicó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Esta iniciativa forma parte del plan de mejoramiento del servicio Estación Central – Chillán, impulsado por EFE para elevar el transporte de pasajeros en distintas ciudades de Chile. La inversión alcanza las UF 97.000, equivalentes a cerca de US$4,3 millones.