Red de venta ilegal de productos del mar habría evadido $6 mil millones en impuestos

Un megaoperativo de la PDI en Valdivia dejó 54 detenidos, incluyendo tres policías y funcionarios públicos, por integrar una banda dedicada a la venta ilícita de salmón y merluza.

Un masivo operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató en Valdivia a una organización criminal dedicada a la compra, transporte y venta ilegal de productos del mar. La banda, investigada desde 2024, dejó al descubierto un fraude tributario de proporciones históricas en la región.

Funcionarios públicos y carabineros detenidos

La intervención policial culminó con la captura de 54 personas asociadas a esta red criminal. El foco del operativo estuvo en el tráfico ilícito de especies marinas, principalmente salmón y merluza.

Entre los aprehendidos destacan tres funcionarios activos de Carabineros. A ellos se suma un exfuncionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y un trabajador actual de la Municipalidad de Valdivia.

Todos los involucrados fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar la respectiva audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Valdivia durante la jornada de este martes.

Millonaria evasión de impuestos

El impacto económico del ilícito fue cuantificado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Durante una vocería en el cuartel de la PDI, el director regional del organismo, Hugo Brito, detalló la magnitud del perjuicio fiscal.

“Son actividades ilegales que no tributaban, nosotros presentamos una denuncia de alrededor de más de 6 mil millones de pesos, son millones que se evaden y que el Estado deja de recibir”, precisó la autoridad.

Brito agregó que el SII lleva más de un año y medio colaborando en el caso. "Tratamos de aportar en todo lo que fue la trazabilidad comercial y contable de este ilícito", explicó.

Posibles querellas y sumarios en curso

Desde el Gobierno siguen de cerca el proceso judicial. El Seremi de Seguridad, Juan Agustín Meléndez, confirmó que el Ejecutivo evalúa hacerse parte en la causa.

“Vamos a esperar cuál es el resultado de la formalización, cuál es el camino que se ve hacia adelante y evidentemente estudiar los antecedentes para presentar una querella en esta materia”, afirmó Meléndez.

Por su parte, la Municipalidad de Valdivia anunció la apertura de un sumario administrativo contra el trabajador detenido. El municipio enfatizó que no tolerarán conductas impropias y exigirán probidad.

Hasta el cierre de esta edición, Carabineros de Chile no ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación de los tres uniformados capturados en el operativo.