El Ejecutivo informó que durante este año se han realizado ocho vuelos de expulsión y que el número de personas expulsadas ya supera el total alcanzado en cada uno de los últimos cuatro años. Entre los deportados había personas con antecedentes por homicidio, tráfico de drogas y robos.

Un total de 49 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Chile durante la madrugada de este jueves en un vuelo chárter coordinado por el Gobierno. El operativo incluyó a 31 personas de nacionalidad colombiana y 18 peruanas, convirtiéndose en el octavo vuelo de expulsión realizado durante 2026.

Con esta nueva operación, el país alcanza 1.270 expulsiones durante el año, superando el total registrado en cada uno de los últimos cuatro años, según informó el Ejecutivo.

2026 ya supera las cifras de los últimos años

De acuerdo con los datos oficiales:

2022: 1.070 expulsiones.

2023: 946 expulsiones.

2024: 1.100 expulsiones.

2025: 1.267 expulsiones.

2026: 1.270 expulsiones (hasta la fecha).

Además, el Gobierno destacó que 974 expulsiones se han concretado durante los primeros cuatro meses de la actual administración, cifra que supera todo lo realizado durante 2023.

Gobierno destaca aumento de los operativos

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el ritmo de estos procedimientos refleja una decisión de fortalecer el control migratorio.

"En cuatro meses ya hemos concretado ocho vuelos de expulsión (...) esto demuestra una capacidad de gestión y una clara decisión de hacer cumplir la ley", señaló.

La autoridad agregó que Chile ya superó el total anual de expulsiones registrado durante cada uno de los cuatro años de la administración anterior.