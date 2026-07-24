Gobierno presentó plan de $126 mil millones para crisis de dotación en Carabineros
- Viernes 24 de julio de 2026
- 10:44 hrs
El Presidente José Antonio Kast anunció cinco medidas que incluyen subir el pago a alumnos a $246 mil, aumentar bonos de riesgo y modernizar equipos de seguridad, con una inversión de $126 mil millones.
El Presidente José Antonio Kast presentó las indicaciones a un proyecto de ley para modernizar los incentivos de Carabineros. El plan busca enfrentar la crisis de dotación policial mediante cinco acciones estratégicas.
La medida responde a una baja sostenida en las postulaciones a la institución. En cinco años, la escuela formativa registró 5.807 ingresos menos, con proyecciones de una caída continua de estudiantes para los próximos periodos.
Para revertir esta tendencia, el Ejecutivo invertirá $126 mil millones en remuneraciones, incentivos y mejoramiento de equipamiento. Además, se proyecta un gasto extra acumulado de $85 mil millones para su ejecución entre 2028 y 2031, con la meta de aumentar los ingresos en 800 efectivos para 2028 y en 1.100 para 2029.
Aumento de sueldos e incentivos económicos
El primer eje triplica el estipendio que reciben los carabineros alumnos, pasando de $70.271 a $246.285 líquidos. El Estado asumirá el 100% del costo del internado para asegurar egresos de 963 funcionarios en 2026, 1.550 en 2027 y 2.300 en 2028.
El proyecto también modifica la Gratificación Especial de Riesgo, elevando su tope del 20% al 100% del sueldo, dependiendo de la criminalidad de cada comuna.
A esto se suma una nueva Asignación por Eficiencia Institucional correspondiente al 10% del sueldo base, la cual se pagará trimestralmente. En paralelo, se aumentará el retiro voluntario de 30 a 35 años y el tiempo mínimo de servicio exigido para acceder a pensión, de 20 a 23 años.
Más policías en las calles y nuevo equipamiento
En materia de despliegue territorial, el Gobierno busca liberar a más de 1.100 efectivos para labores de patrullaje, reemplazando a funcionarios de tareas internas con personal civil.
El plan contempla una modernización del equipamiento de seguridad y tecnológico entre 2027 y 2031. Para el próximo año, se incorporarán 7.622 chalecos antibalas, 5.000 teléfonos móviles y 4.385 cámaras corporales.
Finalmente, se implementará un sistema de control de gestión para medir la eficiencia de los funcionarios en terreno, expandiendo el sistema CAD Móvil para optimizar la georreferenciación y el mando en tiempo real.