Gobierno presentó plan de $126 mil millones para crisis de dotación en Carabineros

El Presidente José Antonio Kast anunció cinco medidas que incluyen subir el pago a alumnos a $246 mil, aumentar bonos de riesgo y modernizar equipos de seguridad, con una inversión de $126 mil millones.

El Presidente José Antonio Kast presentó las indicaciones a un proyecto de ley para modernizar los incentivos de Carabineros. El plan busca enfrentar la crisis de dotación policial mediante cinco acciones estratégicas.

La medida responde a una baja sostenida en las postulaciones a la institución. En cinco años, la escuela formativa registró 5.807 ingresos menos, con proyecciones de una caída continua de estudiantes para los próximos periodos.

Para revertir esta tendencia, el Ejecutivo invertirá $126 mil millones en remuneraciones, incentivos y mejoramiento de equipamiento. Además, se proyecta un gasto extra acumulado de $85 mil millones para su ejecución entre 2028 y 2031, con la meta de aumentar los ingresos en 800 efectivos para 2028 y en 1.100 para 2029.

Aumento de sueldos e incentivos económicos

El primer eje triplica el estipendio que reciben los carabineros alumnos, pasando de $70.271 a $246.285 líquidos. El Estado asumirá el 100% del costo del internado para asegurar egresos de 963 funcionarios en 2026, 1.550 en 2027 y 2.300 en 2028.

El proyecto también modifica la Gratificación Especial de Riesgo, elevando su tope del 20% al 100% del sueldo, dependiendo de la criminalidad de cada comuna.

A esto se suma una nueva Asignación por Eficiencia Institucional correspondiente al 10% del sueldo base, la cual se pagará trimestralmente. En paralelo, se aumentará el retiro voluntario de 30 a 35 años y el tiempo mínimo de servicio exigido para acceder a pensión, de 20 a 23 años.