Revisa si tu auto está afectado: SERNAC alerta por fallas en modelos BMW y MINI vendidos en Chile
- Viernes 24 de julio de 2026
- 19:48 hrs
Las alertas afectan a modelos BMW fabricados entre 2017 y 2019 y a unidades MINI Countryman comercializadas en 2024. Los propietarios deberán verificar el número de chasis (VIN) para acceder a la revisión preventiva.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió dos alertas de seguridad preventivas para vehículos de las marcas BMW y MINI comercializados en Chile por Williamson Balfour Motors SpA, debido a fallas que podrían representar riesgos para los conductores.
Las advertencias corresponden a problemas detectados en el motor de arranque y en el software del sistema de frenado, los cuales podrían provocar desde un sobrecalentamiento hasta la pérdida de importantes asistentes de conducción.
Modelos BMW afectados y riesgo de incendio
La primera alerta involucra 28 vehículos BMW pertenecientes a las siguientes líneas:
- Serie 3 (F30)
- Serie 5 (G30)
- Serie 7 (G11)
Se trata de unidades fabricadas entre 2017 y 2019.
Según informó el SERNAC, una posible filtración de agua en el motor de arranque podría ocasionar daños mecánicos, cortocircuitos o la activación permanente de este componente, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e incluso de incendio.
Como medida preventiva, la empresa realizará la inspección y reemplazo gratuito del motor de arranque, un procedimiento que podría tardar aproximadamente un día.
MINI Countryman presenta falla en el sistema de frenado
La segunda alerta afecta a dos unidades del MINI Countryman, comercializadas en Chile durante 2024.
En este caso, el problema corresponde a un error en la instalación del software del vehículo, lo que podría afectar la electrónica del sistema de frenos.
De presentarse la falla, el conductor podría perder el funcionamiento de sistemas como:
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Control Dinámico de Estabilidad (DSC).
Esto obligaría a ejercer una mayor presión sobre el pedal de freno y aumentaría la distancia necesaria para detener el vehículo.
La solución consiste en una revisión y reprogramación gratuita del software en los talleres autorizados de la marca.
¿Qué deben hacer los propietarios?
La distribuidora informó que no existen accidentes ni personas lesionadas asociados a estas fallas en Chile.
No obstante, llamó a los propietarios a verificar si su vehículo forma parte de la campaña revisando el número de chasis (VIN) en los sitios oficiales de BMW o MINI.
Para coordinar la revisión preventiva gratuita, también se encuentran disponibles los siguientes canales de atención:
Call Center: 600 600 1323
Correo electrónico: agendamientoBMW@inchcape.cl
Sitios oficiales: BMW Chile y MINI Chile.