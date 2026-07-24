Las alertas afectan a modelos BMW fabricados entre 2017 y 2019 y a unidades MINI Countryman comercializadas en 2024. Los propietarios deberán verificar el número de chasis (VIN) para acceder a la revisión preventiva.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió dos alertas de seguridad preventivas para vehículos de las marcas BMW y MINI comercializados en Chile por Williamson Balfour Motors SpA, debido a fallas que podrían representar riesgos para los conductores.

Las advertencias corresponden a problemas detectados en el motor de arranque y en el software del sistema de frenado, los cuales podrían provocar desde un sobrecalentamiento hasta la pérdida de importantes asistentes de conducción.

Modelos BMW afectados y riesgo de incendio

La primera alerta involucra 28 vehículos BMW pertenecientes a las siguientes líneas:

Serie 3 (F30)

Serie 5 (G30)

Serie 7 (G11)

Se trata de unidades fabricadas entre 2017 y 2019.

Según informó el SERNAC, una posible filtración de agua en el motor de arranque podría ocasionar daños mecánicos, cortocircuitos o la activación permanente de este componente, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e incluso de incendio.

Como medida preventiva, la empresa realizará la inspección y reemplazo gratuito del motor de arranque, un procedimiento que podría tardar aproximadamente un día.