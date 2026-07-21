Estas son las comunas que no tendrán clases este martes 21 de julio
- Martes 21 de julio de 2026
- 05:03 hrs
Según informó el Gobierno, para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco se suspendieron las clases los días martes 21 y miércoles 22 de julio.
Los municipios han confirmado la suspensión de las actividades escolares para este martes en diversas comunas del norte chico y la zona central del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional.
La decisión responde a los daños sufridos por la infraestructura educativa producto de las intensas precipitaciones, por ello, varios establecimientos e instalaciones de educación parvularia no quedaron aptos para recibir a estudiantes ni a equipos docentes.
Cabe mencionar que la interrupción del servicio educativo abarca a colegios y jardines infantiles de los sectores más vulnerables al evento meteorológico, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las comunidades escolares mientras se evalúan las condiciones de cada recinto.
Según informó el Gobierno, para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco se suspendieron las clases los días martes 21 y miércoles 22 de julio.
Martes 21 de julio:
Región de Atacama
- Caldera
- Copiapó
- Tierra Amarilla
TODA LA REGIÓN DE COQUIMBO
Región de Valparaíso
- Provincia de Petorca
- Provincia de Marga Marga
Región Metropolitana
- Tiltil
- San José de Maipo