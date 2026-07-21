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Estas son las comunas que no tendrán clases este martes 21 de julio

  • Martes 21 de julio de 2026
  • 05:03 hrs

Según informó el Gobierno, para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco se suspendieron las clases los días martes 21 y miércoles 22 de julio.

Los municipios han confirmado la suspensión de las actividades escolares para este martes en diversas comunas del norte chico y la zona central del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional.

La decisión responde a los daños sufridos por la infraestructura educativa producto de las intensas precipitaciones, por ello, varios establecimientos e instalaciones de educación parvularia no quedaron aptos para recibir a estudiantes ni a equipos docentes.

Cabe mencionar que la interrupción del servicio educativo abarca a colegios y jardines infantiles de los sectores más vulnerables al evento meteorológico, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las comunidades escolares mientras se evalúan las condiciones de cada recinto.

Según informó el Gobierno, para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco se suspendieron las clases los días martes 21 y miércoles 22 de julio.

Martes 21 de julio:

Región de Atacama

  • Caldera
  • Copiapó
  • Tierra Amarilla

TODA LA REGIÓN DE COQUIMBO

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    • Provincia de Petorca
    • Provincia de Marga Marga

    Región Metropolitana

    • Tiltil
    • San José de Maipo

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