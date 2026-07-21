Estas son las comunas que no tendrán clases este martes 21 de julio

Según informó el Gobierno, para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco se suspendieron las clases los días martes 21 y miércoles 22 de julio.

Los municipios han confirmado la suspensión de las actividades escolares para este martes en diversas comunas del norte chico y la zona central del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional.

La decisión responde a los daños sufridos por la infraestructura educativa producto de las intensas precipitaciones, por ello, varios establecimientos e instalaciones de educación parvularia no quedaron aptos para recibir a estudiantes ni a equipos docentes.