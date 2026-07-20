¿Qué significa Estado de Catástrofe?: Conoce las restricciones y medidas tras anuncio de Kast en el norte

El Mandatario anunció la medida ante la gravedad de los cortes de agua, desbordes de ríos y remociones en masa. Además, instruyó al ministro de Obras Públicas permanecer desplegado en la zona afectada.

El Presidente José Antonio Kast declaró este lunes Estado de Excepción de Catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco. La medida busca enfrentar los graves efectos del sistema frontal, que incluyen cortes de servicios básicos, deslizamientos de tierra y aumento de caudales.

Durante su sexto consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, el Mandatario evaluó las acciones implementadas para enfrentar la emergencia climática que afecta al país desde la semana pasada.

Kast valoró el funcionamiento de la institucionalidad, destacando el trabajo de la dirección nacional de Senapred en conjunto con el Ministerio del Interior. "Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos", afirmó.

El Presidente resaltó el acuartelamiento preventivo de la Fuerza Aérea, el despliegue territorial del Ejército y la instalación de un hospital de campaña en Ovalle. También reconoció el esfuerzo de las brigadas eléctricas, la activación del Código Azul y la suspensión de clases en Coquimbo, Valparaíso continental y Huasco.

Apoyo en terreno y autoridades a cargo

Para reforzar la contención de la emergencia, Kast solicitó al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, que permanezca en la Región de Coquimbo.

En paralelo, la declaración de catástrofe obliga al Presidente a designar a un Jefe de la Defensa Nacional para las zonas afectadas. Esta autoridad asumirá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden para velar por la seguridad pública y precaver mayores daños.

El jefe militar designado tendrá facultades para controlar el tránsito, ordenar el acopio y distribución de alimentos, impartir instrucciones a funcionarios del Estado y dictar medidas para proteger servicios de utilidad pública.

Qué implica y cuánto dura la medida

El Estado de Catástrofe entra en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial y tiene una duración máxima de 90 días. Durante este periodo, el Gobierno está facultado para restringir las libertades de locomoción y reunión.

Asimismo, la normativa permite disponer la requisición de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar medidas administrativas extraordinarias para lograr el pronto restablecimiento de la normalidad.

El Ejecutivo debe informar al Congreso Nacional sobre las acciones adoptadas, institución que podría dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días si cesan las razones que la motivaron.