''Que ordinaria'': Mariela Sotomayor causa polémica al revelar íntimo procedimiento médico

"¿Era necesario publicar algo tan privado?" y "se vale tener intimidad", fueron algunos de los comentarios que recibió la comunicadora en sus redes sociales.

Y es que la comunicadora de 43 años publicó un video en su cuenta de Instagram donde cuenta que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal con Láser Diva, enseñando cada paso del proceso.

La periodista de espectáculos, Mariela Sotomayor , generó polémica en redes sociales luego de revelar detalles sobre una interveción médica que se realizó en sus partes íntimas.

"Con 3 hijos y sin haber tenido partos vaginales, entendí algo importante: el autocuidado íntimo no debería comenzar cuando aparece un problema... porque justamente ahí está el problema”, reflexionó el rostro televisivo.

En cuestión de minutos, la publicación generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron que Sotomayor expusiera aspectos tan íntimos de su vida privada, otros destacaron su valentía por visibilizar un tema que muchos consideran tabú.

"¿Era necesario publicar algo tan privado?", "un poquito de pudor, por favor", "se vale tener intimidad" y "mostrando el ch... por canje, que ordinaria", fueron algunas de las opiniones que recibió la comunicadora.

En ese sentido, Sotomayor respondió los comentarios negativos explicando que el procedimiento realizado "tensa el canal vaginal, aumenta la sensibilidad y mejora la lubricación. Es increíble, yo no sé por qué la gente se extraña tanto".

Puedes ver el video a continuación: