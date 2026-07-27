"Adiós, papá": el emotivo mensaje con el que el actor Rodrigo Muñoz confirmó la muerte de su padre
- Lunes 27 de julio de 2026
- 19:37 hrs
A través de un sentido registro en Instagram acompañado por la música de Joan Manuel Serrat, el actor chileno dio a conocer la noticia que enluta a su familia.
El reconocido intérprete compartió un emotivo video en sus redes sociales para despedir a su progenitor. Colegas del gremio como Pato Torres y Carlos Díaz le enviaron sus condolencias.
El actor nacional Rodrigo Muñoz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar el fallecimiento de su padre. La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete este lunes a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde recibió de inmediato muestras de afecto por parte del mundo del espectáculo y sus seguidores.
A continuación, te contamos los detalles del mensaje compartido por el actor y las reacciones que dejó en la escena pública.
¿Cómo confirmó Rodrigo Muñoz la muerte de su padre?
A través de un registro audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una recopilación de fotografías junto a su progenitor para despedirlo públicamente. Sin entregar mayores detalles sobre las causas del deceso, Muñoz acompañó el emotivo álbum con una breve pero sentida dedicatoria:
"Adiós, papá", escribió escuetamente el intérprete para sellar la partida de su familiar.
La canción: El video fue ambientado con el clásico tema "Cantares", interpretado por Joan Manuel Serrat.
¿Qué reacciones dejó la partida del padre del actor?
En cuestión de minutos, la publicación de Rodrigo Muñoz se llenó de comentarios con mensajes de apoyo, condolencias y palabras de afecto por parte de seguidores, amigos cercanos y compañeros de actuación.
Entre los colegas del medio audiovisual que expresaron su respaldo a la distancia destacaron, Pato Torres: "Abrazo, querido Rodrigo", le dedicó el comediante y actor, Carlos Díaz: "Todo el cariño para ti y toda tu familia", manifestó el intérprete.
La partida de su padre enluta a la familia del artista, en medio de una ola de solidaridad manifestada por el gremio actoral chileno.