A través de un sentido registro en Instagram acompañado por la música de Joan Manuel Serrat, el actor chileno dio a conocer la noticia que enluta a su familia.

El reconocido intérprete compartió un emotivo video en sus redes sociales para despedir a su progenitor. Colegas del gremio como Pato Torres y Carlos Díaz le enviaron sus condolencias.

El actor nacional Rodrigo Muñoz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar el fallecimiento de su padre. La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete este lunes a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde recibió de inmediato muestras de afecto por parte del mundo del espectáculo y sus seguidores.

A continuación, te contamos los detalles del mensaje compartido por el actor y las reacciones que dejó en la escena pública.

¿Cómo confirmó Rodrigo Muñoz la muerte de su padre?

A través de un registro audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una recopilación de fotografías junto a su progenitor para despedirlo públicamente. Sin entregar mayores detalles sobre las causas del deceso, Muñoz acompañó el emotivo álbum con una breve pero sentida dedicatoria:

"Adiós, papá", escribió escuetamente el intérprete para sellar la partida de su familiar.