Proyectos contra inmigración irregular: Qué es y cuáles son las drásticas medidas anunciadas

El Mandatario propuso aumentar la retención de extranjeros con orden de expulsión de 5 a 60 días, y penalizar a quienes trasladen migrantes irregulares dentro del país.

El Presidente José Antonio Kast visitó este domingo el paso fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, para supervisar el despliegue militar en la zona. Durante su recorrido, el Mandatario anunció el envío de dos proyectos de ley para endurecer el control de la inmigración ilegal.

Retención para expulsión subiría a 60 días

La primera iniciativa busca modificar los plazos constitucionales actuales para materializar las expulsiones administrativas de extranjeros. El objetivo es otorgar más tiempo a las instituciones encargadas de ejecutar este procedimiento.

Según explicó José Antonio Kast, la normativa vigente solo otorga un margen de cinco días para concretar la salida del país de una persona retenida.

"Pasado ese plazo, si no ha sido expulsado, tiene que dejarlo de nuevo en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar", indicó el Mandatario.

Para modificar este escenario, el Ejecutivo planteará extender el límite legal. "Vamos a hacer un planteamiento de que estos cinco días se puedan aumentar de 5 a 60 días, para poder concretar la expulsión como corresponde", detalló.

Sanciones por traslado y tráfico de personas

El segundo proyecto apunta a sancionar penalmente la salida de extranjeros por pasos no habilitados y castigar con dureza a quienes faciliten su tránsito por el territorio nacional.

El Gobierno ingresará una propuesta legislativa para perseguir a quienes transporten personas en situación irregular desde las fronteras hacia el resto de las regiones.

"Lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra Nación", sentenció el Presidente.

Supervisión militar y tecnológica en Chacalluta

Durante su visita a Arica, Kast estuvo acompañado por los ministros Fernando Barros (Defensa) y Martín Arrau (Seguridad Pública), además de la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La comitiva recibió un reporte operativo de la 1ª Brigada Acorazada Coraceros del Ejército sobre los avances del Plan Control Fronterizo. En la instancia se detalló el uso de drones, cámaras corporales y tácticas de coordinación militar.

El recorrido finalizó en el Punto de Observación Beta y en el propio Complejo Fronterizo Chacalluta, donde las autoridades constataron las medidas implementadas contra el crimen organizado transnacional.