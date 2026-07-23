Sistema frontal: revisa los bonos y beneficios que ofrecen las Cajas de Compensación a sus afiliados
- Jueves 23 de julio de 2026
- 19:26 hrs
Las Cajas de Compensación activaron bonos, reembolsos en salud y apoyos económicos para quienes sufrieron daños por el temporal. Conoce los requisitos y los montos que entrega cada entidad.
Las Cajas de Compensación anunciaron una serie de beneficios destinados a apoyar a las personas afectadas por el sistema frontal que impactó a gran parte de la zona centro-sur del país.
Las ayudas incluyen bonos de libre disposición, reembolsos en salud y asignaciones especiales, con montos que llegan hasta $150 mil, dependiendo de la institución y de los requisitos que cumplan los afiliados.
Actualmente, las cuatro Cajas de Compensación del país, Caja 18, Caja Los Andes, Caja Los Héroes y Caja La Araucana, cuentan con medidas especiales para enfrentar la emergencia.
- Caja 18: bono de $120 mil y Copago Cero en salud
- Caja 18 anunció un Bono por Contingencia de $120.000, destinado a cubrir gastos derivados de la emergencia.
Para acceder al beneficio es necesario presentar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Además, la institución implementó un beneficio de Copago Cero ($0) para diversas prestaciones médicas en centros en convenio, entre ellas:
- Atención pediátrica.
- Broncopulmonar adulto e infantil.
- Psicología.
- Psiquiatría.
- Medicina general por telemedicina.
El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026.
Caja Los Andes entrega bono de $150 mil
Caja Los Andes habilitó un bono extraordinario de $150.000 para afiliados afectados por el sistema frontal.
El aporte está dirigido a personas que residan en zonas declaradas en catástrofe y que cuenten con la Ficha FIBE asociada a la emergencia.
Caja Los Héroes ofrece bono de $100 mil
Los afiliados a Caja Los Héroes podrán acceder a un Bono de Emergencia de $100.000, siempre que residan en alguna de las regiones afectadas por el sistema frontal y cumplan con los requisitos establecidos por la institución.
Caja La Araucana dispone asignación por catástrofe
Por su parte, Caja La Araucana informó que mantiene disponible una Asignación por Catástrofe de hasta $100.000, destinada a afiliados afectados por temporales en zonas declaradas en alerta, emergencia o catástrofe.
La institución recomendó a sus afiliados contactarse mediante sus canales remotos para conocer los requisitos y el proceso de postulación.
¿Cómo saber a qué Caja de Compensación perteneces?
Quienes no recuerden a qué Caja de Compensación están afiliados pueden consultarlo ingresando al sitio oficial de Afiliación de Cajas de Chile, donde solo deberán ingresar su RUT para conocer la información.