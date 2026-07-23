Las Cajas de Compensación activaron bonos, reembolsos en salud y apoyos económicos para quienes sufrieron daños por el temporal. Conoce los requisitos y los montos que entrega cada entidad.

Las Cajas de Compensación anunciaron una serie de beneficios destinados a apoyar a las personas afectadas por el sistema frontal que impactó a gran parte de la zona centro-sur del país.

Las ayudas incluyen bonos de libre disposición, reembolsos en salud y asignaciones especiales, con montos que llegan hasta $150 mil, dependiendo de la institución y de los requisitos que cumplan los afiliados.

Actualmente, las cuatro Cajas de Compensación del país, Caja 18, Caja Los Andes, Caja Los Héroes y Caja La Araucana, cuentan con medidas especiales para enfrentar la emergencia.

Caja 18: bono de $120 mil y Copago Cero en salud

Caja 18 anunció un Bono por Contingencia de $120.000, destinado a cubrir gastos derivados de la emergencia.

Para acceder al beneficio es necesario presentar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Además, la institución implementó un beneficio de Copago Cero ($0) para diversas prestaciones médicas en centros en convenio, entre ellas:

Atención pediátrica.

Broncopulmonar adulto e infantil.

Psicología.

Psiquiatría.

Medicina general por telemedicina.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026.