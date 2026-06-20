Proyecto Humboldt avanza: el cable submarino de Google que convertirá a Chile en un hub digital del Pacífico
- Sábado 20 de junio de 2026
- 09:54 hrs
El proyecto conectará Santo Domingo con Australia y Panamá, fortaleciendo el rol de Chile como puente digital entre América Latina y Asia.
Un importante paso dio el proyecto Humboldt luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobara de manera unánime la instalación del sistema de cables submarinos de fibra óptica impulsado por Google y la empresa pública Desarrollo País.
La iniciativa busca convertir a Chile en un puente digital estratégico entre América Latina y Asia mediante una infraestructura que superará los 21 mil kilómetros de extensión submarina y que tendrá su punto de conexión nacional en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio.
Chile se posiciona como futuro hub digital del Pacífico
El proyecto contempla dos grandes cables submarinos de fibra óptica que permitirán fortalecer la conectividad internacional del país.
El primero conectará Santo Domingo con Sídney, Australia, a través de una ruta submarina de aproximadamente 14.800 kilómetros equipada con 16 pares de fibra óptica.
El segundo cable unirá Santo Domingo con Ciudad de Panamá mediante un trazado de cerca de 6.500 kilómetros, también con 16 pares de fibra.
Con esta infraestructura, Chile busca consolidarse como un centro estratégico de intercambio de datos para la región del Pacífico, mejorando la conectividad entre Sudamérica, Oceanía y otros mercados internacionales.
Inversión y participación de Google
La iniciativa contempla una inversión de 11,5 millones de dólares y cuenta con una participación mayoritaria de Google, que posee el 99% del proyecto. El 1% restante corresponde a la empresa estatal Desarrollo País.
En territorio nacional, la conexión estará ubicada específicamente en la playa Las Brisas de Santo Domingo, punto que se transformará en una de las principales puertas de entrada y salida de tráfico digital internacional.
Proyecto evitará áreas protegidas y zonas de pesca
Según los antecedentes presentados durante la tramitación, ambos cables fueron diseñados para evitar interferencias con áreas ambientalmente sensibles.
Los trazados se desarrollarán fuera de las Áreas Marinas Protegidas ubicadas en Juan Fernández y las Islas Desventuradas, además de mantenerse alejados de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y de los principales caladeros históricos de la pesca artesanal.
¿Cuándo comenzará a operar el cable Humboldt?
El director legal de la consultora Amebec, Eduardo Wegener, explicó que la instalación del sistema Humboldt está prevista para fines de 2026.
Posteriormente, se espera que la infraestructura entre en funcionamiento durante 2028, marcando un hito para las telecomunicaciones chilenas y la conectividad digital de América Latina.
Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, calificó la iniciativa como un proyecto histórico que posicionará a la región como un referente continental en materia de infraestructura digital.
Cabe recordar que el acuerdo entre Google y Desarrollo País para impulsar el cable submarino Humboldt fue firmado en enero de 2024, dando inicio a uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos desarrollados en Chile durante los últimos años.