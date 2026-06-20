El proyecto conectará Santo Domingo con Australia y Panamá, fortaleciendo el rol de Chile como puente digital entre América Latina y Asia.

Un importante paso dio el proyecto Humboldt luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobara de manera unánime la instalación del sistema de cables submarinos de fibra óptica impulsado por Google y la empresa pública Desarrollo País.

La iniciativa busca convertir a Chile en un puente digital estratégico entre América Latina y Asia mediante una infraestructura que superará los 21 mil kilómetros de extensión submarina y que tendrá su punto de conexión nacional en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio.

Chile se posiciona como futuro hub digital del Pacífico

El proyecto contempla dos grandes cables submarinos de fibra óptica que permitirán fortalecer la conectividad internacional del país.

El primero conectará Santo Domingo con Sídney, Australia, a través de una ruta submarina de aproximadamente 14.800 kilómetros equipada con 16 pares de fibra óptica.

El segundo cable unirá Santo Domingo con Ciudad de Panamá mediante un trazado de cerca de 6.500 kilómetros, también con 16 pares de fibra.

Con esta infraestructura, Chile busca consolidarse como un centro estratégico de intercambio de datos para la región del Pacífico, mejorando la conectividad entre Sudamérica, Oceanía y otros mercados internacionales.