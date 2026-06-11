Programa Turismo Familiar ofrece viajes subsidiados: revisa requisitos y cómo postular
- Jueves 11 de junio de 2026
- 18:56 hrs
El programa Turismo Familiar permite recorrer distintos destinos de Chile con alojamiento, alimentación y transporte incluidos, realizando un copago reducido.
Viajar por distintos destinos de Chile a bajo costo es posible gracias al programa Turismo Familiar, una iniciativa impulsada por el Estado que busca fomentar el turismo durante temporadas de baja y media demanda mediante importantes subsidios para las familias.
El beneficio permite acceder a paquetes turísticos con alojamiento, alimentación, traslados y actividades incluidas, cubriendo el Estado cerca del 80% del valor total del viaje.
¿Quiénes pueden acceder al programa?
El principal requisito para participar es estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población.
Además, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
Contar con cédula de identidad chilena vigente.
Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.
Integrar un grupo familiar de al menos dos personas.
En caso de incluir a una persona de 60 años o más, esta deberá viajar acompañada por al menos una persona de hasta 30 años.
¿Cuánto cuesta viajar con Turismo Familiar?
Los viajes contemplan principalmente destinos dentro de la misma región de residencia y tienen una duración de tres días y dos noches.
Los paquetes incluyen:
Transporte.
Alojamiento.
Alimentación.
Actividades y visitas turísticas.
Gracias al subsidio estatal, las familias solo deben cubrir una parte del costo total mediante un copago.
Los montos máximos establecidos son:
Adultos: hasta $25.000.
Niños de hasta 12 años: hasta $12.000.
Menores de 3 años: viaje gratuito.
¿Cómo postular?
A diferencia de otros beneficios estatales, la inscripción no se realiza por internet a través de una plataforma única.
La postulación debe efectuarse directamente en las municipalidades que participan en el programa, las cuales reciben los antecedentes y seleccionan a los beneficiarios.
Una vez confirmada la selección, los participantes deberán realizar el copago correspondiente a la agencia turística encargada de ejecutar el viaje.
Regiones donde funciona el programa
Turismo Familiar opera actualmente en comunas de las siguientes regiones:
Arica y Parinacota.
Coquimbo.
Valparaíso.
Metropolitana.
O’Higgins.
Maule.
Ñuble.
Biobío.
La Araucanía.
Los Ríos.
Los Lagos.
Aysén.
Magallanes.
Dónde obtener más información
Las personas interesadas pueden consultar directamente en su municipalidad o contactar a Sernatur para conocer disponibilidad de cupos, fechas y destinos.
Los canales de atención disponibles son:
Teléfono: 600 600 60 66.
Correo electrónico: turismoatiende@sernatur.cl.
Con este programa, miles de familias pueden acceder a vacaciones a bajo costo y conocer distintos destinos del país sin afectar significativamente su presupuesto.