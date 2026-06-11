El programa Turismo Familiar permite recorrer distintos destinos de Chile con alojamiento, alimentación y transporte incluidos, realizando un copago reducido.

Viajar por distintos destinos de Chile a bajo costo es posible gracias al programa Turismo Familiar, una iniciativa impulsada por el Estado que busca fomentar el turismo durante temporadas de baja y media demanda mediante importantes subsidios para las familias.

El beneficio permite acceder a paquetes turísticos con alojamiento, alimentación, traslados y actividades incluidas, cubriendo el Estado cerca del 80% del valor total del viaje.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El principal requisito para participar es estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población.

Además, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con cédula de identidad chilena vigente.

Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.

Integrar un grupo familiar de al menos dos personas.

En caso de incluir a una persona de 60 años o más, esta deberá viajar acompañada por al menos una persona de hasta 30 años.