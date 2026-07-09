Preocupan 25 homicidios en el Maule durante 2026: Gobierno reforzará estrategia de seguridad
- Jueves 9 de julio de 2026
- 19:03 hrs
El balance del primer semestre encendió las alertas en la región. El Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la violencia y reducir los delitos de mayor connotación.
La Región del Maule registró 25 homicidios consumados durante el primer semestre de 2026, según el balance entregado por las autoridades de Seguridad Pública, una cifra que mantiene la preocupación por los delitos violentos y que motivó el anuncio de nuevas medidas para reforzar la prevención y la persecución criminal en el territorio.
El reporte fue presentado en el marco del análisis semestral de seguridad, instancia en la que se abordó la evolución de este delito y las acciones que se implementarán para fortalecer la respuesta de las instituciones encargadas de combatir la violencia.
Autoridades anuncian medidas para reforzar la seguridad
Tras conocerse las cifras, el Gobierno confirmó que se intensificarán las estrategias de prevención y persecución penal, fortaleciendo la coordinación entre las policías, el Ministerio Público y los organismos vinculados a la seguridad pública.
El objetivo es focalizar los recursos en los sectores con mayor incidencia de delitos violentos y reforzar las acciones destinadas a disminuir los homicidios y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades señalaron que el seguimiento permanente de este tipo de delitos permitirá adaptar las estrategias de intervención de acuerdo con la realidad de cada territorio.
Contexto nacional: los homicidios disminuyen, pero siguen siendo una prioridad
Las cifras del Maule se conocen en un escenario donde, a nivel nacional, los homicidios muestran una tendencia a la baja respecto del año anterior.
Durante el primer semestre de 2025 se registraron 511 víctimas de homicidio consumado en Chile, lo que representa una disminución de 12,6% en comparación con las 585 víctimas contabilizadas en igual período de 2024.
Con ello, la tasa nacional alcanzó 2,5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Pese a esta reducción, las autoridades sostienen que el combate a los delitos violentos continúa siendo una prioridad, especialmente en aquellas regiones donde la violencia genera una mayor preocupación entre la población.
Seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones
Los homicidios son considerados uno de los delitos de mayor impacto social debido a sus consecuencias para las víctimas, sus familias y las comunidades.
En ese contexto, desde Seguridad Pública recalcaron que el trabajo conjunto entre las instituciones y el fortalecimiento de las capacidades investigativas serán fundamentales para enfrentar este fenómeno durante el segundo semestre del año.
Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar los delitos y colaborar con las investigaciones, destacando que la información aportada por la ciudadanía resulta clave para esclarecer los casos y prevenir nuevos hechos de violencia.
El desafío será identificar los territorios con mayor incidencia
Junto con las medidas anunciadas, las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento de los homicidios en las distintas comunas del Maule para orientar de manera más eficiente los recursos destinados a la prevención.
El análisis territorial permitirá identificar los sectores con mayor incidencia de este delito y definir intervenciones focalizadas, con el propósito de fortalecer la seguridad y reducir la ocurrencia de hechos violentos en la región.