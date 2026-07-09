El balance del primer semestre encendió las alertas en la región. El Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la violencia y reducir los delitos de mayor connotación.

La Región del Maule registró 25 homicidios consumados durante el primer semestre de 2026, según el balance entregado por las autoridades de Seguridad Pública, una cifra que mantiene la preocupación por los delitos violentos y que motivó el anuncio de nuevas medidas para reforzar la prevención y la persecución criminal en el territorio.

El reporte fue presentado en el marco del análisis semestral de seguridad, instancia en la que se abordó la evolución de este delito y las acciones que se implementarán para fortalecer la respuesta de las instituciones encargadas de combatir la violencia.

Autoridades anuncian medidas para reforzar la seguridad

Tras conocerse las cifras, el Gobierno confirmó que se intensificarán las estrategias de prevención y persecución penal, fortaleciendo la coordinación entre las policías, el Ministerio Público y los organismos vinculados a la seguridad pública.

El objetivo es focalizar los recursos en los sectores con mayor incidencia de delitos violentos y reforzar las acciones destinadas a disminuir los homicidios y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que el seguimiento permanente de este tipo de delitos permitirá adaptar las estrategias de intervención de acuerdo con la realidad de cada territorio.