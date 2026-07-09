Alcalde Bordachar abre opción de regularizar a vendedores cerca del Hospital de Curicó

El jefe comunal confirmó que existe diálogo con las personas que solicitaron formalmente permisos y se baraja habilitar un espacio para 10 a 12 comerciantes de manera precaria. No obstante, advirtió que la medida requerirá del consenso con el recinto médico, los vecinos del sector y el apoyo de resguardo policial.

En este contexto, el alcalde de la comuna, George Bordachar, confirmó que la administración mantiene abiertas las puertas al diálogo con un grupo específico de trabajadores que ha tramitado formalmente sus solicitudes de autorización, abriendo la posibilidad de implementar una regulación acotada en las inmediaciones del recinto asistencial.

La creciente controversia generada por la instalación de comercio informal en los alrededores del nuevo Hospital de Curicó mantiene activas las gestiones municipales para encontrar una solución al conflicto.

La propuesta en evaluación contempla otorgar permisos precarios para un espacio específico con capacidad para entre 10 y 12 personas.

Al respecto, la autoridad comunal reconoció la complejidad del panorama actual en la zona, explicando que hoy en día la situación está muy complicada debido a que los comerciantes están utilizando las áreas públicas de una forma distinta a la proyectada. Asimismo, Bordachar enfatizó que cualquier determinación final no se tomará de manera unilateral, sino que dependerá directamente de la postura del hospital, de un colegio del sector y de las juntas de vecinos.

Ante la inquietud sobre si esta autorización parcial podría incentivar la ocupación del resto de los espacios por parte de otros vendedores irregulares, el alcalde apeló a la autoorganización de los propios beneficiarios para proteger sus puestos, señalando que los mismos comerciantes autorizados deberán resguardar que se respete la cifra acordada.

Finalmente, junto con reiterar la urgencia de limpiar el entorno del establecimiento de salud para garantizar el orden público, la máxima autoridad edilicia recalcó que se trata de un fenómeno que afecta a toda la provincia y que es imperativo contar con apoyo y resguardo policial para dar con la mejor salida tanto para los trabajadores como para la comunidad.