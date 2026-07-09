El organismo fiscalizador detectó gift cards vencidas que debían ser utilizadas por alumnos en situación de vulnerabilidad. El municipio deberá responder a las observaciones.

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó observaciones por $89 millones en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares, luego de constatar que 439 gift cards destinadas a estudiantes vulnerables vencieron sin ser utilizadas.

Los documentos de compra estaban destinados a financiar la adquisición de vestuario y calzado escolar, beneficio orientado a apoyar a alumnos en situación de vulnerabilidad.

¿Qué detectó la auditoría?

De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, las gift cards correspondían a un programa de apoyo dirigido a estudiantes que requerían ayuda para acceder a implementos básicos para su asistencia a clases.

Sin embargo, la auditoría estableció que los documentos expiraron sin ser utilizados dentro del plazo establecido, generando un reparo por un monto cercano a $89 millones.

La situación encendió las alertas respecto de la gestión de estos recursos públicos y de los mecanismos implementados para asegurar que los beneficios llegaran efectivamente a las familias destinatarias.

Beneficio estaba dirigido a estudiantes vulnerables

El programa tenía como objetivo apoyar a niños y adolescentes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales mediante la entrega de gift cards para la compra de vestuario y calzado.

La utilización oportuna de estos recursos era fundamental para contribuir a las condiciones de permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.

Por ello, el informe de Contraloría pone el foco en la necesidad de mejorar los procesos administrativos y de seguimiento para evitar que beneficios sociales expiren sin ser utilizados.