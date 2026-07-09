Auditoría de Contraloría revela irregularidades por $89 millones en beneficio para estudiantes de Linares
- Jueves 9 de julio de 2026
- 19:34 hrs
El organismo fiscalizador detectó gift cards vencidas que debían ser utilizadas por alumnos en situación de vulnerabilidad. El municipio deberá responder a las observaciones.
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó observaciones por $89 millones en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares, luego de constatar que 439 gift cards destinadas a estudiantes vulnerables vencieron sin ser utilizadas.
Los documentos de compra estaban destinados a financiar la adquisición de vestuario y calzado escolar, beneficio orientado a apoyar a alumnos en situación de vulnerabilidad.
¿Qué detectó la auditoría?
De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, las gift cards correspondían a un programa de apoyo dirigido a estudiantes que requerían ayuda para acceder a implementos básicos para su asistencia a clases.
Sin embargo, la auditoría estableció que los documentos expiraron sin ser utilizados dentro del plazo establecido, generando un reparo por un monto cercano a $89 millones.
La situación encendió las alertas respecto de la gestión de estos recursos públicos y de los mecanismos implementados para asegurar que los beneficios llegaran efectivamente a las familias destinatarias.
Beneficio estaba dirigido a estudiantes vulnerables
El programa tenía como objetivo apoyar a niños y adolescentes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales mediante la entrega de gift cards para la compra de vestuario y calzado.
La utilización oportuna de estos recursos era fundamental para contribuir a las condiciones de permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.
Por ello, el informe de Contraloría pone el foco en la necesidad de mejorar los procesos administrativos y de seguimiento para evitar que beneficios sociales expiren sin ser utilizados.
Municipio deberá responder a las observaciones
Tras la auditoría, corresponderá a la Municipalidad de Linares y al DAEM entregar los antecedentes solicitados por la Contraloría y explicar las razones que llevaron a que las gift cards permanecieran sin uso hasta su vencimiento.
Dependiendo de la respuesta y de los resultados del proceso de revisión, el organismo fiscalizador podrá determinar las medidas administrativas que correspondan.
Buscan establecer impacto en las familias beneficiarias
Uno de los aspectos que ahora genera mayor preocupación es conocer cuántas familias dejaron de acceder al beneficio debido al vencimiento de las gift cards y cuáles fueron las razones que impidieron su utilización.
Asimismo, se espera que la Municipalidad informe si existen medidas para compensar a los estudiantes que eventualmente no pudieron acceder al apoyo destinado a la compra de vestuario y calzado escolar.
El caso vuelve a instalar el debate sobre la correcta administración de los recursos públicos destinados a programas sociales, especialmente cuando están orientados a apoyar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.