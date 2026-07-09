La iniciativa fue cuestionada por sus eventuales efectos sobre el patrimonio natural, el turismo y las comunidades cordilleranas. La decisión final, sin embargo, seguirá en manos de la institucionalidad ambiental.

El Consejo Regional (CORE) del Maule manifestó su rechazo unánime al proyecto eléctrico Los Cóndores–Río Diamante, una iniciativa que ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre el territorio cordillerano del Alto Maule.

La decisión fue respaldada por el gobernador regional y los 20 consejeros regionales, quienes coincidieron en que el proyecto podría afectar ecosistemas de alto valor ambiental, el desarrollo turístico de la zona y el proceso que busca convertir al territorio en un Geoparque Mundial de la UNESCO.

Preocupación por el Alto Maule y el Geoparque

Entre los principales argumentos expuestos por el CORE figura la posible incompatibilidad de la iniciativa con el desarrollo del Geoparque aspirante a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, un reconocimiento internacional que busca proteger el patrimonio geológico, natural y cultural del territorio.

Las autoridades regionales sostienen que este tipo de proyectos debe evaluarse considerando no solo sus efectos ambientales, sino también su impacto sobre el turismo sustentable, la biodiversidad y las oportunidades de desarrollo para las comunidades locales.

¿Qué comunidades podrían verse afectadas?

El proyecto se emplaza en una zona de alta sensibilidad ambiental del Alto Maule, donde existen localidades que dependen directamente del turismo de naturaleza, la actividad ganadera y otros usos tradicionales del territorio.

Además de los posibles efectos sobre el paisaje y los ecosistemas cordilleranos, también se han manifestado inquietudes respecto de la conservación de áreas con alto valor geológico y ambiental.