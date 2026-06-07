Curicó: Prisión preventiva para gendarme acusado de recibir sobornos para ingresar celulares a penal
- Domingo 7 de junio de 2026
- 17:37 hrs
Fotografía referencial.
Durante la investigación, se allanó el domicilio particular del imputado, donde se incautaron sus equipos telefónicos y computadores personales.
Este domingo, el Juzgado de Garantía de Curicó decretó prisión preventiva para un funcionario de Gendarmería de Chile, imputado por cohecho agravado e ingreso ilegal de artefactos electrónicos al complejo penitenciario de la ciudad.
Una investigación liderada por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía, junto a Gendarmería de Chile, logró determinar que el uniformado aprovechaba sus turnos de resguardo para aceptar sobornos y meter teléfonos celulares destinados a la población flotante del penal.
Según lo indagado por Radio ADN, durante el peritaje se realizó un allanamiento al domicilio particular del funcionario, donde se incautaron sus equipos telefónicos móviles y computadores personales para ser analizados.
En ese sentido, el tribunal del Maule fijó prisión preventiva durante un plazo de 60 días para la investigación complementaria, ya que se considera que el imputado es un peligro para la sociedad.
Mientras tanto, las brigadas especializadas de Gendarmería y el Ministerio Público seguirán con las diligencias para determinar la procedencia de los dineros y esclarecer si hay otros funcionarios implicados en estos sobornos.