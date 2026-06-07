Curicó: Prisión preventiva para gendarme acusado de recibir sobornos para ingresar celulares a penal

Fotografía referencial.

Durante la investigación, se allanó el domicilio particular del imputado, donde se incautaron sus equipos telefónicos y computadores personales.

Este domingo, el Juzgado de Garantía de Curicó decretó prisión preventiva para un funcionario de Gendarmería de Chile, imputado por cohecho agravado e ingreso ilegal de artefactos electrónicos al complejo penitenciario de la ciudad. Una investigación liderada por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía, junto a Gendarmería de Chile, logró determinar que el uniformado aprovechaba sus turnos de resguardo para aceptar sobornos y meter teléfonos celulares destinados a la población flotante del penal.