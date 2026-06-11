PDI incauta 3 kilos de droga tras doble operativo en Linares

Una mujer fue sorprendida intentando ingresar estupefacientes a la cárcel local, mientras que un hombre ocultaba un importante acopio de cannabis en su domicilio.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI de Linares detuvieron a dos personas en distintos operativos por infracción a la Ley 20.000. Las diligencias, coordinadas con el Ministerio Público y Gendarmería, sacaron de circulación sustancias ilícitas destinadas a la venta local y al recinto penitenciario.

Sorprendida en la cárcel de Linares

El primer procedimiento se desarrolló al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de la comuna. En ese lugar, los detectives detuvieron en flagrancia a una ciudadana chilena.

La mujer fue interceptada por los equipos de seguridad mientras realizaba una visita a un interno del penal, manteniendo sustancias ilícitas ocultas en su poder.

Tras la revisión de rigor, la PDI logró la incautación de 62,29 gramos de cannabis procesada y 15,45 gramos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser ingresados al recinto.

Cae acopio narco en San Antonio de Encina

El segundo operativo fue ejecutado por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Briant Linares, quienes se desplegaron en el sector San Antonio de Encina.

Los efectivos policiales allanaron un domicilio ubicado en el pasaje Los Cipreses. Allí arrestaron a un hombre chileno, mayor de edad y sin antecedentes penales previos.

En esta vivienda se incautaron 2.831,09 gramos de cannabis. Este decomiso permitió desarticular por completo un punto dedicado al procesamiento, dosificación y comercialización barrial de estupefacientes.

A disposición de la justicia

Ambas intervenciones significaron un duro golpe al tráfico de drogas a nivel local. Por instrucción directa de la Fiscalía, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Linares.

Durante la jornada, los imputados deberán enfrentar su respectivo control de detención para determinar las medidas cautelares en su contra.