Incendio afecta al Gimnasio Energy en Talca y moviliza a cinco compañías de Bomberos

Los voluntarios iniciaron de inmediato las maniobras de entrada y ventilación para controlar el avance del fuego y evitar su propagación a estructuras colindantes. (Foto: Bomba España)

Un incendio estructural registrado durante esta jornada movilizó a un intenso operativo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca hasta dependencias del Gimnasio Energy, ubicado en calle 27 Sur, entre Avenida Colín y 13½ Poniente. La emergencia generó una rápida respuesta de los equipos de rescate tras las alertas emitidas por la presencia de llamas al interior del recinto deportivo.

De acuerdo con la evaluación inicial entregada por el personal de emergencia en el lugar, las primeras unidades confirmaron la presencia de fuego violento y una gran cantidad de humo emanando desde las instalaciones, por lo que se procedió a declarar la alarma de incendio para sumar el apoyo de un total de cinco compañías de Bomberos.

Los voluntarios iniciaron de inmediato las maniobras de entrada y ventilación para controlar el avance del fuego y evitar su propagación a estructuras colindantes.