Por presuntos delitos sexuales: amplían detención de exseremi de Salud de Magallanes
- Domingo 26 de julio de 2026
- 15:49 hrs
Durante la audiencia de control realizada esta jornada, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó la formalización de cargos para el martes 28 de julio a las 10:30 horas, debido a diligencias pendientes.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió ampliar la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, imputado en una investigación que lidera la Fiscalía por un presunto delito de violencia sexual.
Según los antecedentes de la investigación, los hechos habrían ocurrido en el contexto de una reunión en la que se habría registrado consumo de alcohol y pastillas.
El arresto de la exautoridad se concretó este sábado por Carabineros, luego de que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia inmediata al ser notificado del proceso judicial en curso.
La fiscal del caso, Johanna Irribarra, señaló que las medidas cautelares se deben a "un delito cometido en flagrancia, que tiene que ver con un delito de indole sexual. Solicitamos la ampliación ya que nos encontramos realizando aún distintas deligencias"
Por otro lado, el abogado defensior, Juan Carlos Rebolledo, señaló que el imputado:"niega una situación delictual en este caso, es un hecho de su vida privada".
Durante la audiencia de control realizada esta jornada, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó la formalización de cargos para el martes 28 de julio a las 10:30 horas, debido a diligencias pendientes.
Mientras se cumple ese plazo, Barrientos permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención Penitenciaria de Punta Arenas.