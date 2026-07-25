El imputado será formalizado por homicidio, atentado incendiario y robo con violencia. La Fiscalía destacó que la detención fue resultado de una investigación que se mantuvo activa durante seis años.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna de Cañete, región del Biobío, a José Llanquileo Painemil, integrante de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), quien permanecía prófugo desde hace seis años por su presunta participación en el homicidio del brigadista de CONAF Moisés Orellana Pavéz, ocurrido en septiembre de 2020.

La captura fue realizada por detectives de la Fuerza de Tarea Arauco, quienes concretaron el operativo tras obtener una orden judicial de entrada y registro.

Ataque incendiario terminó con la muerte del brigadista

El caso se remonta al 8 de septiembre de 2020, cuando un grupo de atacantes incendió tres viviendas en un complejo de cabañas ubicado en el sector Lloncao, además de sustraer vehículos.

Durante la huida, el brigadista de CONAF Moisés Orellana, de 21 años, recibió un disparo que le provocó la muerte.

El subprefecto de la PDI, Carlos Henríquez, explicó que el detenido era buscado por su presunta responsabilidad en ese atentado.

"Se procedió a la detención de esta persona, quien es integrante de la orgánica radical RML y quien se mantenía prófugo de la justicia por la responsabilidad que le cabe en el atentado incendiario ocurrido el 8 de septiembre del 2020", indicó.