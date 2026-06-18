Furgón agrícola vuelca en San Rafael: un muerto y 7 heridos

El accidente ocurrió en la Ruta 5 Sur debido a la densa neblina. El conductor falleció en el lugar y los pasajeros, trabajadores migrantes, resultaron con diversas lesiones.

Un fatal accidente vehicular se registró a las 07:25 horas de este jueves en el kilómetro 239 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Rafael. Un minibús que trasladaba a trabajadores agrícolas volcó en la ruta, dejando como saldo una persona fallecida y siete heridas.

Neblina y pavimento resbaladizo en la Ruta 5 Sur

El siniestro vial ocurrió en la pista de circulación con dirección de norte a sur, específicamente a la altura de un servicentro Shell.

De acuerdo con los reportes iniciales, las condiciones climáticas adversas jugaron un rol clave en la tragedia. La densa neblina presente en la zona y una superficie asfáltica "jabonosa" habrían provocado que el conductor perdiera el control de la máquina.

Conductor fallecido y rescate de pasajeros

El coronel Juan Vargas, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Talca, entregó detalles del hecho en conversación con Radio Paloma.

El jefe policial confirmó que, debido a la alta energía del impacto, el conductor del microbús falleció de forma inmediata en el sitio del suceso.

Por su parte, los siete pasajeros que viajaban en la parte posterior lograron sobrevivir al volcamiento. Sin embargo, las autoridades señalaron que al menos uno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad.

Equipos de Bomberos de San Rafael y Talca acudieron rápidamente para rescatar a las víctimas. Tras ser estabilizados, los heridos fueron derivados en tres ambulancias del SAMU hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Talca.

Peritajes y desvíos de tránsito

Según consignó Diario de Talca, la totalidad de los pasajeros del minibús eran personas migrantes. El grupo se dirigía a cumplir labores en una empresa asociada a la agroindustria de la zona.

A raíz de la emergencia, personal de la Tenencia de Carabineros de San Rafael cortó el tránsito de la Ruta 5 Sur hacia el sur. Los vehículos fueron desviados por una caletera paralela para permitir el trabajo seguro de los equipos de rescate.

Posteriormente, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se constituyeron en el lugar. La unidad especializada quedó a cargo de los peritajes para determinar científicamente las causas basales de este fatal accidente.