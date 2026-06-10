Condenan a jugador de Rangers a 541 días por receptación

El fallo judicial profundiza la profunda crisis deportiva del club rojinegro.

El lateral José Navarrete fue sentenciado por conducir un vehículo con patente falsa. El fallo judicial profundiza la profunda crisis deportiva del club rojinegro.

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El futbolista José Navarrete, actual lateral derecho de Rangers de Talca, fue sentenciado por el Juzgado de Garantía de La Serena por los delitos de receptación y conducción con placa falsa. La condena judicial se conoce en medio de la peor crisis histórica que atraviesa la institución maulina.

Detalles de la sentencia

Según reveló el programa Fanáticos del Deporte de Radio Futura, la justicia dictaminó una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio para el defensor.

El tribunal de La Serena acreditó la responsabilidad del jugador en la receptación de un vehículo motorizado y el uso de una placa patente adulterada en el mismo automóvil.

Pese a la condena, José Navarrete no cumplirá pena efectiva en la cárcel. El juzgado le otorgó medidas sustitutivas, por lo que su sanción consistirá en control y firma periódica.

Tensión con los hinchas en Talca

El lío judicial del lateral derecho se destapa en un momento sumamente delicado para la escuadra piducana, marcada por los malos resultados en el profesionalismo.

Hace pocos días, el jugador ya había provocado la indignación de la hinchada talquina tras protagonizar un fuerte altercado en las tribunas del Estadio Iván Azócar Bernales.

Luego de caer por 1-0 ante Deportes Santa Cruz, Navarrete reaccionó duramente a las recriminaciones de los fanáticos en la galería. Las imágenes del tenso cruce desataron múltiples críticas en redes sociales.