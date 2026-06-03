Buscan a estudiante del Liceo Abate Molina desaparecida en Talca

Betzabet Morales Valdés no asiste a clases hace días. Su familia y cercanos iniciaron una urgente campaña para dar con el paradero de la joven en la capital maulina.

Una intensa búsqueda se desarrolla en Talca para encontrar a Betzabet Morales Valdés, alumna del emblemático Liceo Abate Molina. La joven estudiante se encuentra inubicable tras no presentarse a clases durante los últimos días, motivando una urgente campaña de ayuda por parte de sus familiares en la capital de la Región del Maule.

Angustioso llamado familiar

La prolongada e inusual ausencia de la escolar generó una profunda preocupación entre sus seres queridos y su entorno educativo.

Ante la falta de respuestas, la familia inició una activa difusión fotográfica a través de redes sociales con el objetivo de obtener cualquier antecedente válido.

“Ayúdanos a encontrarla”, fue el directo llamado que realizaron sus cercanos a la comunidad, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

Además, recalcaron la importancia de compartir los antecedentes de manera responsable para no entorpecer el proceso y ampliar el alcance de la búsqueda.

Dónde entregar información

Las autoridades y el círculo íntimo de la joven se mantienen en alerta ante cualquier pista que permita esclarecer la situación.

Quienes posean datos reales sobre el paradero de Betzabet Morales Valdés pueden canalizar la información de forma directa.

La familia habilitó el teléfono +56 9 4055 1651 para recibir antecedentes de la comunidad.

Asimismo, cualquier información clave puede ser entregada a la Policía de Investigaciones (PDI) llamando al nivel de emergencia 134.