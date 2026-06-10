Sueldos millonarios en el Estado: Por qué abogados del CDE reciben hasta $19,9 millones

Durante abril, 37 trabajadores del Consejo de Defensa del Estado recibieron remuneraciones que superaron los $11,3 millones que percibe el presidente José Antonio Kast.

Un total de 37 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE) percibieron durante abril sueldos brutos iguales o superiores a los del presidente de la República, José Antonio Kast. Las cifras, que alcanzaron topes de hasta $19,9 millones, se registran en medio de un escenario de estrechez fiscal.

El origen de los millonarios pagos

Según información revelada por El Mercurio y confirmada por Bío Bío, el incremento salarial observado entre marzo y abril responde a la entrega de un bono específico.

Esta compensación económica está directamente vinculada a una antigua legislación que otorga una asignación especial a quienes cumplen funciones de fiscalización.

El pago de estos montos generó repercusiones en el debate público, al tratarse de recursos estatales desembolsados durante un periodo de restricción presupuestaria a nivel nacional.

Los 10 sueldos más altos del CDE

El listado de las mayores rentas pagadas durante el cuarto mes del año en el organismo es encabezado por abogados consejeros y la propia presidenta de la institución. El detalle es el siguiente:

Jorge Mario Escobar (abogado consejero): $19,9 millones

Raúl Letelier (abogado consejero): $15,6 millones

Ernestina Israel (abogada consejera): $15,2 millones

Rodrigo Quintana (abogado consejero): $15,2 millones

Ana María Hübner (presidenta del CDE): $15,1 millones

Carlos Mackenney (abogado consejero): $15,1 millones

Daniel Martorell (abogado consejero): $15,1 millones

Paulina Veloso (abogada consejera): $15,1 millones

Juan Peribonio (abogado consejero): $15,0 millones

José Soto (abogado consejero): $14,9 millones

La respuesta de la institución

Frente a la publicación de estas cifras, desde el Consejo de Defensa del Estado entregaron su versión oficial a los medios para explicar la legalidad de los montos asignados.

“Las remuneraciones de los funcionarios del Consejo son las determinadas en la escala única de sueldos y en su ley orgánica", indicaron desde el organismo.

Finalmente, la entidad justificó los altos sueldos argumentando que corresponden a un "régimen especial que comparten otros servicios autónomos o de fiscalización en la administración del Estado”.