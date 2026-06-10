Sueldos millonarios en el Estado: Por qué abogados del CDE reciben hasta $19,9 millones
- Miércoles 10 de junio de 2026
- 13:10 hrs
Durante abril, 37 trabajadores del Consejo de Defensa del Estado recibieron remuneraciones que superaron los $11,3 millones que percibe el presidente José Antonio Kast.
Un total de 37 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE) percibieron durante abril sueldos brutos iguales o superiores a los del presidente de la República, José Antonio Kast. Las cifras, que alcanzaron topes de hasta $19,9 millones, se registran en medio de un escenario de estrechez fiscal.
El origen de los millonarios pagos
Según información revelada por El Mercurio y confirmada por Bío Bío, el incremento salarial observado entre marzo y abril responde a la entrega de un bono específico.
Esta compensación económica está directamente vinculada a una antigua legislación que otorga una asignación especial a quienes cumplen funciones de fiscalización.
El pago de estos montos generó repercusiones en el debate público, al tratarse de recursos estatales desembolsados durante un periodo de restricción presupuestaria a nivel nacional.
Los 10 sueldos más altos del CDE
El listado de las mayores rentas pagadas durante el cuarto mes del año en el organismo es encabezado por abogados consejeros y la propia presidenta de la institución. El detalle es el siguiente:
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Jorge Mario Escobar (abogado consejero): $19,9 millones
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Raúl Letelier (abogado consejero): $15,6 millones
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Ernestina Israel (abogada consejera): $15,2 millones
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Rodrigo Quintana (abogado consejero): $15,2 millones
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Ana María Hübner (presidenta del CDE): $15,1 millones
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Carlos Mackenney (abogado consejero): $15,1 millones
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Daniel Martorell (abogado consejero): $15,1 millones
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Paulina Veloso (abogada consejera): $15,1 millones
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Juan Peribonio (abogado consejero): $15,0 millones
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José Soto (abogado consejero): $14,9 millones
La respuesta de la institución
Frente a la publicación de estas cifras, desde el Consejo de Defensa del Estado entregaron su versión oficial a los medios para explicar la legalidad de los montos asignados.
“Las remuneraciones de los funcionarios del Consejo son las determinadas en la escala única de sueldos y en su ley orgánica", indicaron desde el organismo.
Finalmente, la entidad justificó los altos sueldos argumentando que corresponden a un "régimen especial que comparten otros servicios autónomos o de fiscalización en la administración del Estado”.