El estudio reveló que el 66% rechaza la obligación de mostrar los latidos del feto y un 67% está en desacuerdo con impedir el aborto si la mujer opta por no escucharlos. El mayor respaldo a la iniciativa se concentra entre mayores de 55 años y personas de derecha.

La discusión sobre el proyecto de ley "Escucha su corazón" continúa generando debate en Chile. En este contexto, una nueva encuesta Cadem reveló que una mayoría de los ciudadanos rechaza una de las principales medidas contempladas en la iniciativa.

De acuerdo con el sondeo, el 66% de los encuestados está en desacuerdo con que los médicos estén obligados a mostrar los latidos del feto o bebé a una mujer antes de realizar un aborto, mientras que un 27% se manifestó a favor de esa obligación.

Mayoría también rechaza impedir el aborto si la mujer no escucha los latidos

La encuesta también consultó sobre otra de las propuestas incluidas en el proyecto: que el aborto no pueda realizarse si la mujer decide no escuchar los latidos fetales.

En este caso, el rechazo fue incluso mayor. Un 67% de los consultados se mostró en desacuerdo con esa medida, mientras que un 23% declaró apoyarla.