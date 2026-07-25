Cadem revela amplio rechazo al proyecto "Escucha su corazón" en uno de sus principales puntos
- Sábado 25 de julio de 2026
- 12:31 hrs
El estudio reveló que el 66% rechaza la obligación de mostrar los latidos del feto y un 67% está en desacuerdo con impedir el aborto si la mujer opta por no escucharlos. El mayor respaldo a la iniciativa se concentra entre mayores de 55 años y personas de derecha.
La discusión sobre el proyecto de ley "Escucha su corazón" continúa generando debate en Chile. En este contexto, una nueva encuesta Cadem reveló que una mayoría de los ciudadanos rechaza una de las principales medidas contempladas en la iniciativa.
De acuerdo con el sondeo, el 66% de los encuestados está en desacuerdo con que los médicos estén obligados a mostrar los latidos del feto o bebé a una mujer antes de realizar un aborto, mientras que un 27% se manifestó a favor de esa obligación.
Mayoría también rechaza impedir el aborto si la mujer no escucha los latidos
La encuesta también consultó sobre otra de las propuestas incluidas en el proyecto: que el aborto no pueda realizarse si la mujer decide no escuchar los latidos fetales.
En este caso, el rechazo fue incluso mayor. Un 67% de los consultados se mostró en desacuerdo con esa medida, mientras que un 23% declaró apoyarla.
Apoyo es mayor entre adultos mayores y personas de derecha
Según los resultados del estudio, el respaldo a ambas propuestas aumenta entre las personas de 55 años o más y quienes se identifican políticamente con sectores de derecha.
Los datos reflejan que el proyecto mantiene posiciones divididas en el debate público, aunque las medidas consultadas generan un rechazo mayoritario entre la ciudadanía.
Proyecto sigue generando debate
La iniciativa "Escucha su corazón" ha reabierto la discusión sobre la legislación vigente en materia de aborto en Chile, instalando nuevamente posiciones contrapuestas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.