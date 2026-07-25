El beneficio está dirigido a familias que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y contempla distintos montos de ahorro según el tipo de proyecto que se desee ejecutar.

El subsidio de mejoramiento de vivienda es un beneficio entregado por el Estado que permite financiar proyectos destinados a mejorar, ampliar o adecuar una vivienda, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias y disminuir problemas como el hacinamiento.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), este aporte también busca ampliar viviendas en sectores donde existe mayor déficit habitacional, especialmente considerando que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,1% de las viviendas en Chile presenta condiciones de hacinamiento.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

Para postular al beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos: