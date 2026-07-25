¿Quieres ampliar o mejorar tu casa? Estos son los requisitos para acceder al subsidio del Minvu
- Sábado 25 de julio de 2026
- 10:41 hrs
El beneficio está dirigido a familias que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y contempla distintos montos de ahorro según el tipo de proyecto que se desee ejecutar.
El subsidio de mejoramiento de vivienda es un beneficio entregado por el Estado que permite financiar proyectos destinados a mejorar, ampliar o adecuar una vivienda, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias y disminuir problemas como el hacinamiento.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), este aporte también busca ampliar viviendas en sectores donde existe mayor déficit habitacional, especialmente considerando que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,1% de las viviendas en Chile presenta condiciones de hacinamiento.
¿Quiénes pueden acceder al subsidio?
Para postular al beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Ser propietario o propietaria de una única vivienda.
- Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva y la documentación correspondiente.
- Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
- Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer a ese tramo del RSH.
- Tener el ahorro mínimo exigido depositado antes del cierre de las postulaciones.
- Contar con el apoyo de una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.
- Tener un constructor inscrito en el Registro de Constructores del Minvu.
- Contar con el permiso de edificación emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Requisitos que debe cumplir la vivienda
La propiedad debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
- Ser una vivienda social con un valor inferior a 950 UF.
- Haber sido construida o adquirida mediante un subsidio del Minvu.
- Haber sido construida por el Serviu.
¿Cuál es el ahorro mínimo para postular?
El monto exigido dependerá del tipo de proyecto que se quiera ejecutar:
- Mejoramiento de vivienda: 3 UF (aproximadamente $122.535).
- Ampliación de vivienda: 5 UF (aproximadamente $204.224).
- Adecuación de viviendas existentes: 7 UF (aproximadamente $285.914).
El ahorro debe encontrarse depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda hasta el último día del mes anterior al proceso de postulación.