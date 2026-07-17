Sistema frontal en Chile: Conoce el reporte oficial de aislados y daño a viviendas

Senapred confirmó el fallecimiento de tres personas y más de 257 mil clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Un violento sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile dejó un saldo de tres personas fallecidas y miles de damnificados hasta la mañana de este viernes. Las autoridades mantienen el monitoreo por lluvias y cortes de energía.

Balance de daños y personas damnificadas

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó el último reporte de la emergencia climática a nivel nacional.

Hasta el momento se registran 79 personas damnificadas, 158 aisladas y 466 albergadas. Los principales afectados se concentran en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins.

Respecto al daño habitacional, Alicia Cebrián detalló que existen cinco viviendas destruidas y cerca de 700 con daños menores, números que podrían variar tras las evaluaciones en terreno.

Masivos cortes de luz en el territorio nacional

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que cerca de 257 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico debido a las intensas ráfagas de viento y caída de árboles.

La afectación ha sido variable, alcanzando un peak de 700 mil hogares sin luz durante el jueves. Según explicó Máximo Pavez, los equipos especializados ya trabajan en el retiro de escombros para reponer el servicio.

La región de La Araucanía es la zona que concentra la mayor cantidad de clientes afectados por la interrupción de la energía eléctrica este viernes.

Estado del tiempo en Santiago y regiones

Las lluvias intensas que se esperaban para la noche y madrugada en la Región Metropolitana no generaron mayores complicaciones, manteniéndose la situación controlada en la capital.

En tanto, las precipitaciones continúan de forma constante en Coquimbo y Valparaíso. En el norte, específicamente en la provincia del Huasco, se reportó la activación de quebradas y deslizamientos menores en la Ruta 5.