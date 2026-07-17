Ley de Tránsito: conductores que mojen a peatones arriesgan multas de hasta $72 mil

La Ley de Tránsito en Chile sanciona a los conductores que salpiquen agua o barro hacia las veredas. Los afectados pueden presentar una denuncia ante el Juzgado de Policía Local, respaldada con la patente y evidencia del incidente.

Las intensas lluvias e inundaciones invernales suelen provocar que algunos conductores empapen a peatones al transitar a exceso de velocidad por charcos de agua. Esta conducta está regulada de forma estricta por la Ley de Tránsito en Chile y constituye una infracción denunciable.

El artículo 118 de la normativa establece que, ante la presencia de agua acumulada en la calzada, el automovilista tiene la obligación de evitar mojar la acera, a los transeúntes y a quienes se desplacen en ciclos.

Si el conductor transita de forma imprudente y salpica agua o barro, la persona afectada puede presentar una denuncia formal ante el Juzgado de Policía Local correspondiente a la comuna del incidente.

Qué antecedentes sirven para denunciar

Para respaldar la acción legal, resulta fundamental reunir la mayor cantidad de antecedentes sobre el vehículo involucrado y el desarrollo de los hechos.

Entre los datos solicitados por los tribunales para cursar la infracción se encuentran:

Patente del automóvil.

Marca, modelo y color del vehículo.

Lugar, fecha y hora exacta del incidente.

Fotografías, videos o testimonios de personas que presenciaron el momento en que el automóvil empapó al transeúnte también constituyen pruebas válidas para el proceso.

Monto de las multas

La infracción está catalogada como menos grave por la legislación de tránsito y contempla una sanción económica que oscila entre 0,5 y 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Traducido a la moneda nacional, la multa para el conductor infractor puede variar aproximadamente entre los $36.000 y $72.000.