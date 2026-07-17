Las comunas de Chile que recibirán el impacto más duro de la lluvia hoy

El sistema frontal amenaza con dejar cerca de 200 mm de agua acumulada en los sectores más críticos de la zona central este viernes 17 de julio.

Un intenso sistema frontal avanza por la zona centro-norte del país este viernes 17 de julio, encendiendo las alarmas por posibles inundaciones y remociones en masa. El evento meteorológico mantiene bajo monitoreo a varias regiones.

El pronóstico de lluvia acumulada por región

De acuerdo con las proyecciones del mapa satelital de Windy, algunas localidades de la zona central registrarán más de 80 milímetros de agua en menos de 24 horas.

Los sectores más afectados se concentrarán en la región de Coquimbo. Las estimaciones indican que Ovalle acumulará 87.8 mm, mientras que Illapel alcanzará los 80.8 mm.

En la región de Valparaíso el panorama es similar: Viña del Mar registraría 87.8 mm de precipitaciones y la comuna de La Ligua llegaría a los 86 mm.

Qué pasará con las precipitaciones en Santiago

Para la Región Metropolitana, los pronósticos indican que Santiago proyecta un acumulado menor, el cual alcanzaría los 52.2 mm de agua durante la jornada.

A nivel general, el evento meteorológico podría acumular cerca de 200 milímetros de agua total durante los próximos días en los puntos geográficos más críticos.

Las autoridades mantienen la vigilancia en terreno debido a que las intensas lluvias y los fuertes vientos ya han provocado los primeros estragos en el país.