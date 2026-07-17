El Presidente José Antonio Kast explicó que las gobernaciones regionales ya pueden utilizar de forma anticipada el 2% de sus presupuestos para enfrentar las emergencias provocadas por el sistema frontal, mientras el Gobierno mantiene el monitoreo de las zonas más afectadas y evalúa nuevas medidas.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, explicó este jueves cómo operará el uso del denominado 2% de emergencia de los presupuestos regionales para responder a las consecuencias del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

En conversación con Radio Infinita, el Mandatario señaló que el Gobierno decidió adelantar el mecanismo para que los gobiernos regionales puedan disponer de estos recursos sin esperar la tramitación administrativa que normalmente se realiza una vez ocurrida la emergencia.

Gobernadores podrán utilizar recursos de forma anticipada

Kast explicó que la decisión surgió tras reuniones sostenidas con los gobernadores regionales.

"Cuando ocurren las emergencias regionales, los gobernadores (...) siempre tienen que esperar una tramitación administrativa postemergencia para poder usar esos recursos regionales", indicó.

Agregó que, tras conocer esta necesidad, el Ejecutivo dictó un decreto el pasado 10 de julio, permitiendo que los recursos puedan utilizarse en coordinación con los respectivos COGRID regionales.

"En la medida que vayan ocurriendo emergencias, los gobernadores junto con el Cogrid van a poder definir dónde ese porcentaje del presupuesto regional puede ser utilizado", sostuvo.

¿De qué dependerá el monto disponible?

El Presidente aclaró que los recursos disponibles variarán según el presupuesto de cada Gobierno Regional.

"En algunos casos tendrán un presupuesto de 100 mil millones de pesos, en otros será más. Va a depender de cada región, de acuerdo al presupuesto que tenga y las necesidades urgentes que se vean", explicó.

Asimismo, precisó que este mecanismo se complementa con los recursos que ya dispone el Gobierno a través de Senapred, el Ministerio del Interior y otros programas destinados a viviendas de emergencia, kits de reconstrucción y ayudas extraordinarias.

Biobío, Arauco, Penco y Tomé entre las zonas con mayor preocupación

Respecto de las regiones más afectadas por el sistema frontal, Kast señaló que la situación es distinta en cada territorio.