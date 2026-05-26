Quinta convocatoria para el Subsidio Eléctrico 2026: así puedes postular

El trámite se puede efectuar de forma digital a través de los portales autorizados por el Gobierno.

Este martes 26 de mayo el Ministerio de Energía dio el puntapié inicial al proceso de postulación para la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal diseñado para aliviar el costo de la cuenta de la luz de los hogares chilenos durante el segundo semestre de este año. Las postulaciones estarán abiertas por un periodo acotado de tiempo y el descuento se aplicará de manera directa en las boletas de electricidad.

A continuación, te entregamos una guía práctica con las fechas, los requisitos obligatorios y el paso a paso para realizar el trámite de forma correcta.

¿Cuáles son las fechas clave del proceso?

Para evitar quedar fuera del beneficio, es fundamental que tomes nota de los siguientes plazos establecidos por la autoridad:

Periodo de postulación: Desde el martes 26 de mayo hasta el viernes 5 de junio de 2026 (hasta las 18:00 horas).

Fecha límite para estar al día: El lunes 22 de junio de 2026 es el plazo definitivo para tener la cuenta de luz pagada o contar con un convenio de repactación.

Publicación de resultados: Las nóminas de beneficiados se darán a conocer el 12 de agosto de 2026.

Aplicación del beneficio: Los descuentos se verán reflejados en las cuentas de electricidad en 6 cuotas a partir de septiembre de 2026 (cubriendo el periodo de julio a diciembre).

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

El acceso al subsidio está condicionado al cumplimiento de los siguientes criterios legales y socioeconómicos:

Mayoría de edad: El postulante debe tener 18 años o más. Registro Social de Hogares (RSH): Pertenecer al tramo del 0% al 40% más vulnerable según la Calificación Socioeconómica vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Calidad de cliente: Ser cliente residencial de la empresa o cooperativa eléctrica, aplicando tanto para propietarios como para arrendatarios. Cuentas al día: No registrar deudas pendientes con la distribuidora de energía al 22 de junio de 2026. Excepción para electrodependientes: Los hogares que cuenten con una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes (vigente a marzo de 2026) y tengan su RSH al día pueden postular e ingresar al beneficio independiente del tramo de vulnerabilidad en el que se encuentren.

¿Cuáles son los montos que entrega el subsidio?

El aporte económico se calcula de manera semestral y el monto final depende directamente de la cantidad de integrantes registrados en el hogar beneficiario: