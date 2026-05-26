El retiro comenzó este 26 de mayo y contempla más de 30 puntos de entrega a nivel nacional.

Desde este martes 26 de mayo comenzó oficialmente la entrega gratuita del Pasaporte Patrimonial 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno que permitirá a las personas registrar sus visitas culturales durante todo el año en distintos espacios patrimoniales del país.

El documento podrá ser utilizado no solo durante el Día de los Patrimonios, que se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, sino también en actividades culturales futuras.

¿Qué es el Pasaporte Patrimonial?

El Pasaporte Patrimonial funciona como un registro personal de recorridos culturales, donde los visitantes podrán reunir timbres, firmas, pegatinas o distintivos de los lugares visitados.

A través del sitio oficial del Día de los Patrimonios, se explicó que la iniciativa busca incentivar el acceso a espacios culturales y permitir que cada persona conserve recuerdos de sus visitas durante el año.