Pasaporte Patrimonial 2026 ya está disponible gratis: revisa dónde retirarlo en Chile
- Martes 26 de mayo de 2026
- 19:42 hrs
El retiro comenzó este 26 de mayo y contempla más de 30 puntos de entrega a nivel nacional.
Desde este martes 26 de mayo comenzó oficialmente la entrega gratuita del Pasaporte Patrimonial 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno que permitirá a las personas registrar sus visitas culturales durante todo el año en distintos espacios patrimoniales del país.
El documento podrá ser utilizado no solo durante el Día de los Patrimonios, que se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, sino también en actividades culturales futuras.
¿Qué es el Pasaporte Patrimonial?
El Pasaporte Patrimonial funciona como un registro personal de recorridos culturales, donde los visitantes podrán reunir timbres, firmas, pegatinas o distintivos de los lugares visitados.
A través del sitio oficial del Día de los Patrimonios, se explicó que la iniciativa busca incentivar el acceso a espacios culturales y permitir que cada persona conserve recuerdos de sus visitas durante el año.
¿Dónde se puede retirar?
El pasaporte puede obtenerse gratuitamente en más de 30 puntos distribuidos en todo Chile, incluyendo:
- Museos nacionales y regionales
- Bibliotecas públicas
- Archivos nacionales y regionales
- Direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Espacios culturales y turísticos
En la Región del Maule, algunos de los puntos habilitados son:
- Dirección Regional del SERPAT Maule, en Talca
- Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca
- Museo Histórico de Arte y Artesanía de Linares
Mientras que en la Santiago destacan espacios como:
- Biblioteca Nacional de Chile
- Museo Nacional de Bellas Artes
- Museo Histórico Nacional
El pasaporte podrá usarse durante todo el año
Las organizaciones adheridas que cuenten con timbre oficial podrán sellar el pasaporte como recuerdo de la visita. Otros espacios podrán utilizar firmas, stickers o distintivos especiales.
Además, las personas podrán escribir anotaciones personales y registrar sus experiencias culturales en cada recorrido.