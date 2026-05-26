Expulsan de Carabineros a funcionario acusado de matar a joven tras discusión vial en Talcahuano
- Martes 26 de mayo de 2026
- 18:44 hrs
La víctima, un joven de 27 años, murió luego de recibir disparos tras una persecución ocurrida en la región del Biobío.
Un funcionario de Carabineros de Chile que realizaba labores de guardia en el Palacio de Palacio de La Moneda fue expulsado de la institución tras ser formalizado por el homicidio de un joven de 27 años en la comuna de Talcahuano.
El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 9 de mayo, cuando el uniformado, quien se encontraba de franco, inició una persecución contra otro conductor luego de que este impactara su vehículo y huyera del lugar.
La persecución terminó con disparos
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la persecución finalizó en un pasaje de Talcahuano, donde el funcionario disparó en dos ocasiones contra Omar Solís tras una discusión.
La víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.
En un comienzo, el parte policial presentó al carabinero como víctima de agresiones. Sin embargo, esa versión fue descartada con el avance de las diligencias, lo que derivó en su detención y posterior prisión preventiva.
Familia de la víctima exige justicia
María Godoy, madre del joven fallecido, cuestionó el actuar del funcionario y calificó la persecución como “totalmente absurda”.
“Yo pido justicia y que se limpie el nombre de mi hijo”, señaló.
Por su parte, el abogado querellante Felipe Martínez informó que presentaron una querella por homicidio simple y aseguró que el actuar del uniformado no tendría justificación.
“Ese disparo no estaría justificado bajo ningún tipo de forma”, sostuvo el jurista.