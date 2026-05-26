Expulsan de Carabineros a funcionario acusado de matar a joven tras discusión vial en Talcahuano

La víctima, un joven de 27 años, murió luego de recibir disparos tras una persecución ocurrida en la región del Biobío.

Un funcionario de Carabineros de Chile que realizaba labores de guardia en el Palacio de Palacio de La Moneda fue expulsado de la institución tras ser formalizado por el homicidio de un joven de 27 años en la comuna de Talcahuano.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 9 de mayo, cuando el uniformado, quien se encontraba de franco, inició una persecución contra otro conductor luego de que este impactara su vehículo y huyera del lugar.

La persecución terminó con disparos

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la persecución finalizó en un pasaje de Talcahuano, donde el funcionario disparó en dos ocasiones contra Omar Solís tras una discusión.

La víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

En un comienzo, el parte policial presentó al carabinero como víctima de agresiones. Sin embargo, esa versión fue descartada con el avance de las diligencias, lo que derivó en su detención y posterior prisión preventiva.