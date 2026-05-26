El balance fue entregado en el marco del Plan Rural Cannabis 2025-2026, liderado por el Gobierno, Fiscalía y Carabineros.

Las autoridades informaron este martes que en lo que va de 2026 ya se han decomisado cerca de 45 toneladas de droga en Chile, cifra que se aproxima rápidamente a las 60 toneladas incautadas durante todo el año pasado.

El balance fue entregado en una actividad vinculada al Plan Rural Cannabis 2025-2026, instancia en la que participaron representantes del Gobierno, el Ministerio Público y Carabineros de Chile.

Autoridades califican cifras como históricas

Durante la actividad, el fiscal nacional Ángel Valencia destacó el aumento en las incautaciones y destrucción de plantaciones ilegales durante el primer semestre.

Según detallaron las autoridades, en el marco del plan se han decomisado:

867 kilos de marihuana elaborada

491 plantas de cannabis erradicadas

Esto representa un incremento de 153% en comparación con el periodo 2024-2025.