Incautaciones de droga en Chile alcanzan cifra récord en 2026: decomisos ya bordean las 45 toneladas
- Martes 26 de mayo de 2026
- 19:24 hrs
El balance fue entregado en el marco del Plan Rural Cannabis 2025-2026, liderado por el Gobierno, Fiscalía y Carabineros.
Las autoridades informaron este martes que en lo que va de 2026 ya se han decomisado cerca de 45 toneladas de droga en Chile, cifra que se aproxima rápidamente a las 60 toneladas incautadas durante todo el año pasado.
El balance fue entregado en una actividad vinculada al Plan Rural Cannabis 2025-2026, instancia en la que participaron representantes del Gobierno, el Ministerio Público y Carabineros de Chile.
Autoridades califican cifras como históricas
Durante la actividad, el fiscal nacional Ángel Valencia destacó el aumento en las incautaciones y destrucción de plantaciones ilegales durante el primer semestre.
Según detallaron las autoridades, en el marco del plan se han decomisado:
- 867 kilos de marihuana elaborada
- 491 plantas de cannabis erradicadas
Esto representa un incremento de 153% en comparación con el periodo 2024-2025.
Operativos se concentraron en zonas rurales
El general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, explicó que gran parte de los procedimientos se desarrollaron en sectores rurales y de difícil acceso, lugares utilizados por organizaciones criminales para ocultar cultivos ilegales.
Además, las autoridades informaron la detención de 33 personas por delitos relacionados con tráfico y cultivo ilegal de marihuana.
Del total:
- 13 personas fueron detenidas por tráfico de drogas
- 20 por cultivo ilícito
Gobierno destaca trabajo coordinado
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, aseguró que los resultados responden a un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.
La autoridad subrayó que las cifras registradas durante los primeros meses de 2026 ya se acercan al total de droga decomisada durante todo 2025.