PDI encuentra videos íntimos de la senadora Camila Flores en domicilio de su exmarido

Tras un allanamiento por la filtración de registros privados, el Cibercrimen incautó dispositivos de Percy Marín, exesposo de la parlamentaria RN, donde hallaron el material audiovisual.

La Policía de Investigaciones (PDI) halló videos íntimos de la senadora Camila Flores (RN) al interior del domicilio de su exesposo, Percy Marín. El operativo se ejecutó en las últimas horas como parte de una investigación de la Fiscalía para determinar el origen de la filtración de estos registros privados.

Allanamiento e incautación de equipos

La diligencia fue encabezada por la Brigada Investigadora del Cibercrimen, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público. La orden de entrada y registro buscaba rastrear la ruta de difusión del material y configurar un presunto delito informático.

Al momento de ejecutarse el allanamiento, Percy Marín se encontraba al interior del inmueble. Según antecedentes del caso, el imputado colaboró con el procedimiento sin oponer resistencia.

En el lugar, el exmarido de la parlamentaria hizo entrega voluntaria de sus equipos tecnológicos. Entre las especies incautadas figuran teléfonos celulares, computadores y distintos dispositivos de almacenamiento de datos.

Evidencia directa en los dispositivos

Las sospechas de los persecutores se confirmaron rápidamente tras el peritaje inicial de los artefactos. Los efectivos policiales encontraron en los equipos evidencia directa asociada a las imágenes íntimas filtradas de la senadora Flores.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene la causa bajo la figura de fraude y delitos informáticos conexos. La indagatoria busca aclarar si existió una vulneración directa a las cuentas de la legisladora o un acceso ilegal a sus respaldos en la nube.

Próximos pasos judiciales

Con el material audiovisual incautado desde el domicilio de Marín, las policías centrarán los peritajes en verificar su responsabilidad en la difusión masiva. Asimismo, indagan la posible participación de terceras personas en la cadena de distribución.

La Fiscalía de la región de Valparaíso y las defensas de los involucrados mantienen bajo estricta reserva el futuro del caso. Se espera que durante los próximos días se definan eventuales solicitudes de formalización de cargos o medidas cautelares.