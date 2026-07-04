Bono de $30 mil por hijo: revisa quién tiene prioridad para recibir el pago

El proyecto señala que no será necesario postular, ya que el beneficio se otorgaría automáticamente utilizando la información del Registro Social de Hogares y otros registros del Estado.

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, un beneficio de $30.000 por cada niño o niña que cumpla los requisitos para ayudar a mitigar el alza del costo de la vida en los hogares más vulnerables.

La iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley.

¿Quiénes recibirían el bono de $30 mil?

De acuerdo con el proyecto, el beneficio se entregaría de forma automática, sin postulación, a niños y niñas que:

Tengan entre 0 y 13 años, al 1 de junio de 2026.

Pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Cada niño o niña dará derecho a un solo bono.