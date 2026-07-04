Denuncian maquillaje con químicos a salmón en mal estado en Puerto Montt

El robo de salmones ha evolucionado en sus formas y estructuras, por lo que algunos consideran que ya no es un delito común.

En las últimas horas, un video difundido en redes sociales causó revuelo en Puerto Montt, al exponer a unas personas aplicándole químicos a piezas de salmón, buscando generar un “maquillaje” a su apariencia.

En el registro, se muestra cómo mientras una de ellas le agrega colorantes al salmón con una brocha, otra está con un secador de pelo removiendo la humedad.

El video, compartido por el diario El Llanquihue, generó alerta en el gremio salmonero y autoridades locales, debido a que, según los antecedentes, este “maquillaje de pescado” tendría como objetivo la posterior venta en el comercio informal.

Según consignó SoyPuertoMontt, esta práctica se estaría realizando en plantas clandestinas ubicadas en la ruta entre Puerto Montt y Calbuco, utilizando salmones que provienen de robos a la industria formal o de mortalidades.

Desde el Ministerio de Salud, fueron tajantes en señalar que vender salmón que proviene de mortandad es un “delito sanitario grave”.

Estos peces pueden contener bacterias como la Listeria monocytogenes, toxinas o altos niveles de histamina, gatillando severas intoxicaciones alimentarias.