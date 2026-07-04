Denuncian maquillaje con químicos a salmón en mal estado en Puerto Montt
- Sábado 4 de julio de 2026
- 16:20 hrs
El robo de salmones ha evolucionado en sus formas y estructuras, por lo que algunos consideran que ya no es un delito común.
En las últimas horas, un video difundido en redes sociales causó revuelo en Puerto Montt, al exponer a unas personas aplicándole químicos a piezas de salmón, buscando generar un “maquillaje” a su apariencia.
En el registro, se muestra cómo mientras una de ellas le agrega colorantes al salmón con una brocha, otra está con un secador de pelo removiendo la humedad.
El video, compartido por el diario El Llanquihue, generó alerta en el gremio salmonero y autoridades locales, debido a que, según los antecedentes, este “maquillaje de pescado” tendría como objetivo la posterior venta en el comercio informal.
Según consignó SoyPuertoMontt, esta práctica se estaría realizando en plantas clandestinas ubicadas en la ruta entre Puerto Montt y Calbuco, utilizando salmones que provienen de robos a la industria formal o de mortalidades.
Desde el Ministerio de Salud, fueron tajantes en señalar que vender salmón que proviene de mortandad es un “delito sanitario grave”.
Estos peces pueden contener bacterias como la Listeria monocytogenes, toxinas o altos niveles de histamina, gatillando severas intoxicaciones alimentarias.
Gremios advierten riesgos de “maquillaje” de salmón en Puerto Montt y evalúan acciones legales
Desde el mundo gremial, también manifestaron su preocupación por la práctica informal y recalcaron su gravedad.
El gerente general de SalmonChile, Tomás Monge, advirtió sobre el alto riesgo sanitario de esta práctica.
“Se sigue comercializando salmón y trucha en diversos puntos de la región, poniendo en riesgo a la población. Hacemos un llamado a los consumidores a adquirir salmón únicamente en el comercio establecido y a verificar que cuente con su embalaje y etiquetado correspondiente”.
También, desde el Consejo del Salmón no descartan tomar acciones legales. Para Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del organismo, esto “confirma lo grave que puede ser el robo de salmones” y adelantó que “si es necesario nos haremos parte de las querellas en contra de quienes resulten responsables”.
El robo de salmones ha evolucionado en sus formas y estructuras, por lo que algunos consideran que ya no es un delito común.
El perito criminalístico, Andrés Canelo, afirmó que el robo de estos productos “se ha transformado en un negocio para el crimen organizado. Este fenómeno, que ha dado origen a los denominados ‘piratas del salmón’, no son hechos aislados”.