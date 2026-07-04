Hasta -8°: Emiten aviso por heladas para este domingo en zonas de dos regiones del sur de Chile

El fenómeno climático se concentrará principalmente durante las primeras horas del día, extendiéndose desde la madrugada hasta la mañana del domingo.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se registrarán en la jornada de este domingo 5 de julio en diversos sectores de la zona sur del país.

El fenómeno climático se concentrará principalmente durante las primeras horas del día, extendiéndose desde la madrugada hasta la mañana del domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones de estabilidad atmosférica propiciarán un descenso drástico en los termómetros, afectando de manera directa a sectores específicos de las regiones de Los Lagos y Aysén.