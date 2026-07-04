Hoy formalizan a falso Carabinero de La Serena: fue destituido en 2018 de seremi por falsificar su CV

El sujeto fue detenido gracias a la alerta de los vecinos, quienes denunciaron al hombre mientras vestía un uniforme de Carabineros y un arma de fogueo.

Hoy será formalizado ante el Tribunal de Garantía de La Serena, en la región de Coquimbo, el sujeto que fue detenido este viernes en la avenida del Mar, vistiendo uniforme de Carabineros y efectuando controles. El tema es que el hombre, identificado como Matías Letelier, jamás perteneció a la institución policial. Eso sí, su nombre es de conocimiento público en la zona, ya que en 2018 fue nombrado seremi de Salud durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.