Hoy formalizan a falso Carabinero de La Serena: fue destituido en 2018 de seremi por falsificar su CV
- Sábado 4 de julio de 2026
- 15:28 hrs
El sujeto fue detenido gracias a la alerta de los vecinos, quienes denunciaron al hombre mientras vestía un uniforme de Carabineros y un arma de fogueo.
Hoy será formalizado ante el Tribunal de Garantía de La Serena, en la región de Coquimbo, el sujeto que fue detenido este viernes en la avenida del Mar, vistiendo uniforme de Carabineros y efectuando controles.
El tema es que el hombre, identificado como Matías Letelier, jamás perteneció a la institución policial.
Eso sí, su nombre es de conocimiento público en la zona, ya que en 2018 fue nombrado seremi de Salud durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Eso sí, el hombre ni siquiera alcanzó a asumir antes de ser destituido tras descubrirse datos falsificados en su currículum.
El sujeto fue detenido gracias a la alerta de los vecinos, quienes denunciaron al hombre mientras vestía un uniforme de Carabineros y un arma de fogueo.
Pero el tema no se queda ahí, ya que además fue sorprendido transitando en un vehículo con encargo por robo y con una baliza policial.
Por dicho motivo, terminó detenido y fue trasladado hasta la Primera Comisaría de La Serena, donde se mantiene a la espera de pasar ante el Tribunal de Garantía.
Además, se instruyeron indagatorias para averiguar si posee algún vínculo con la policía uniformada o bien, para saber desde dónde extrajo el uniforme que utilizaba.