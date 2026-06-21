Aumento de la PGU: estas personas recibirán un monto mayor en septiembre de 2026

Actualmente, este aporte es de $231.732, pero muy pronto un grupo de beneficiados verá un aumento del dinero recibido.

Hoy en día, este aporte es de $231.732 , debido al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, de acuerdo a los registros de entre enero y diciembre de 2025, fue de 3,45%.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios que existe actualmente para los chilenos mayores de 65 años. A la fecha, se estima que más de 2 millones de personas la recibe .

Y en septiembre de este 2026, aquellas personas que tengan 75 años o más al miércoles 30 de dicho mes, podrán ver un incremento de su PGU, que alcanzará los $250.000.

Este aumento se debe a la Reforma de Pensiones, que fue promulgada el año pasado y propone una serie de cambios para ampliar este beneficio.

En este sentido, en septiembre de 2027, les corresponderá este aumento de PGU a quienes tengan 65 o más años.

El Instituto de Previsión Social hace un llamado a quienes no hayan solicitado la PGU, a consultar en sus canales oficiales de atención, tanto en sus sucursales, como en el call center 101 o el sitio web de Chile Atiende.