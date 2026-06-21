Aumento de la PGU: estas personas recibirán un monto mayor en septiembre de 2026
- Domingo 21 de junio de 2026
- 09:58 hrs
Fotografía referencial.
Actualmente, este aporte es de $231.732, pero muy pronto un grupo de beneficiados verá un aumento del dinero recibido.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios que existe actualmente para los chilenos mayores de 65 años. A la fecha, se estima que más de 2 millones de personas la recibe.
Hoy en día, este aporte es de $231.732, debido al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, de acuerdo a los registros de entre enero y diciembre de 2025, fue de 3,45%.
Y en septiembre de este 2026, aquellas personas que tengan 75 años o más al miércoles 30 de dicho mes, podrán ver un incremento de su PGU, que alcanzará los $250.000.
Este aumento se debe a la Reforma de Pensiones, que fue promulgada el año pasado y propone una serie de cambios para ampliar este beneficio.
En este sentido, en septiembre de 2027, les corresponderá este aumento de PGU a quienes tengan 65 o más años.
El Instituto de Previsión Social hace un llamado a quienes no hayan solicitado la PGU, a consultar en sus canales oficiales de atención, tanto en sus sucursales, como en el call center 101 o el sitio web de Chile Atiende.