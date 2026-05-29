PGU: quiénes podrán acceder al beneficio desde junio de 2026 y cuáles son los nuevos montos
- Viernes 29 de mayo de 2026
- 18:44 hrs
ChileAtiende detalló quiénes podrán postular desde junio de 2026 y cuánto dinero entrega actualmente la ayuda estatal.
El Instituto de Previsión Social PGU se ha consolidado como una de las ayudas económicas más importantes entregadas por el Estado, permitiendo asegurar un ingreso base para miles de personas mayores en el país.
Este beneficio mensual puede ser recibido incluso por personas que no estén pensionadas y busca apoyar económicamente a los adultos mayores durante la vejez.
¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios de la PGU?
Según informó ChileAtiende, a partir de junio de 2026 podrán postular a la PGU personas de 75 años o más —al 30 de septiembre de 2026— que sean beneficiarias de:
Pensión por Ley Rettig
Pensión por Ley Valech
Pensiones de gracia
Personas exoneradas políticas
Este nuevo grupo se sumará a quienes ya pueden acceder desde junio de 2025, es decir, beneficiarios de estas ayudas que tengan 82 años o más.
Posteriormente, desde junio de 2027, podrán incorporarse quienes tengan 65 años o más al 30 de septiembre de ese año.
Fechas clave para acceder al beneficio
Las etapas definidas para los nuevos grupos beneficiarios son:
Desde junio de 2025: personas de 82 años o más al 30 de septiembre de 2025.
Desde junio de 2026: personas de 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.
Desde junio de 2027: personas de 65 años o más al 30 de septiembre de 2027.
¿Cuánto dinero entrega actualmente la PGU?
Tras el reajuste aplicado por IPC en febrero pasado, los montos máximos actuales de la PGU quedaron definidos de la siguiente manera:
Personas de 82 años o más: hasta $250.275 mensuales.
Personas entre 65 y 81 años: hasta $231.732 mensuales.
Sin embargo, el monto exacto dependerá de la pensión base que reciba cada beneficiario.
¿Cómo se calcula el monto?
Para personas de 65 años o más, el beneficio funciona de esta forma:
Pensión base de hasta $789.139: recibe $231.732.
Pensión base entre $789.139 y $1.252.602: recibe un monto variable.
Pensión base superior a $1.252.602: no tiene derecho a la PGU.