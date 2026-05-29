PGU: quiénes podrán acceder al beneficio desde junio de 2026 y cuáles son los nuevos montos

ChileAtiende detalló quiénes podrán postular desde junio de 2026 y cuánto dinero entrega actualmente la ayuda estatal.

El Instituto de Previsión Social PGU se ha consolidado como una de las ayudas económicas más importantes entregadas por el Estado, permitiendo asegurar un ingreso base para miles de personas mayores en el país.

Este beneficio mensual puede ser recibido incluso por personas que no estén pensionadas y busca apoyar económicamente a los adultos mayores durante la vejez.

¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios de la PGU?

Según informó ChileAtiende, a partir de junio de 2026 podrán postular a la PGU personas de 75 años o más —al 30 de septiembre de 2026— que sean beneficiarias de:

Pensión por Ley Rettig

Pensión por Ley Valech

Pensiones de gracia

Personas exoneradas políticas

Este nuevo grupo se sumará a quienes ya pueden acceder desde junio de 2025, es decir, beneficiarios de estas ayudas que tengan 82 años o más.

Posteriormente, desde junio de 2027, podrán incorporarse quienes tengan 65 años o más al 30 de septiembre de ese año.